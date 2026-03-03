Глушаков: «С судейством безобразие. Может, убрать ВАР? Глядишь, меньше ошибок будет»

«С судейством безобразие. Не понимаю, что с чем это связано. Если честно, уже и впрямь думаешь: может, некомпетентные судьи? Есть элементарные моменты, которые и без ВАР раньше решались без ошибок. Может, ВАР, наоборот, психологически давит на судей — они делают ошибки? Может, убрать ВАР? Глядишь, меньше ошибок будет. Мы больше о судьях разговариваем, чем о всем футбольном», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».