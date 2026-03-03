ЦСКА продлил контракт с Даниловым

18-летний футболист является воспитанником армейской команды. В прошлом сезоне он помог молодежке завоевать серебряные медали МФЛ.
Данилов дебютировал за основную команду ЦСКА 1 марта, отыграв весь матч 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).
ЦСКА и центральный защитник Кирилл Данилов договорились о продлении трудового соглашения. Новый контракт будет действовать до января 2030 года, сообщает пресс-служба клуба.
