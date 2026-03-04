Ричмонд
Семак одержал 200-ю победу во главе «Зенита»

Победа над «Балтикой» (1:0) в FONBET Кубке России стала юбилейной для Сергея Семака.

Источник: РИА "Новости"

Теперь на счету Семака 200 побед во главе «Зенита», сообщает пресс-служба петербуржцев.

Для достижения этого результата ему потребовалось 323 матча и 12 лет — самая первая победа была одержана им в статусе исполняющего обязанности главного тренера в марте 2014 года (2:1 над дортмундской «Боруссией»).

Из этих 200 побед «Зенита» при Семаке 150 одержаны в чемпионате России, 10 — в еврокубках, 36 — в национальном Кубке и еще 4 — в Суперкубке страны.

50-летний Семак занимает первую строчку в списке главных тренеров сине-бело-голубых с наибольшим количеством побед за всю историю клуба, опережая Павла Садырина (125), Юрия Морозова (121) и Лучано Спаллетти (105).