«Надо жить в новой реальности, без Баринова»

— Мы, в принципе, и до этого пенальти играли хорошо. Лично мне игра наша в этом матче понравилась почти полностью. После удаления мы достаточно много контролировали мяч. Для команды, которая лишилась игрока и целый тайм играла в меньшинстве, мы очень много владели мячом. После пропущенного гола с пенальти для нас в этом плане ничего не изменилось. Могли забивать еще — помимо гола Фассона у Батрака (Алексея Батракова. — «Известия») был моментик. Делали то, что нужно. Поэтому и победили.