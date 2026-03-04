«Надо жить в новой реальности, без Баринова»

Чемпионат России по футболу вернулся после зимней паузы. Один из главных претендентов на золото РПЛ — «Локомотив» — выиграл дома у «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1. Москвичам не помешало победить даже удаление Александра Руденко в конце первого тайма и спорный пенальти, с которого соперник в середине второй половины сравнял счет. «Железнодорожники» после 19 туров занимают третье место, отставая на три очка от «Краснодара» и на два от петербургского «Зенита».
Кроме того, они нарастили до четырех баллов отрыв от московского ЦСКА, куда зимой резонансно ушел многолетний капитан и воспитанник «Локо» Дмитрий Баринов.
В интервью «Известиям» полузащитник красно-зеленых Артем Карпукас оценил, как команда справляется с последствиями потери своего лидера, выразил надежду, что к матчу последнего тура против армейцев клуб решит все свои задачи, а также оценил нового капитана «Локомотива» вратаря Антона Митрюшкина и прокомментировал судейство матча с «Пари НН».
— Что скажете о судейском скандале в первом весеннем туре нынешнего чемпионата?
— Много было моментов «50 на 50», когда судьи одинаково могли принять решения в ту или иную сторону. Так или иначе, им приходилось трактовать эпизоды в пользу одной из команд. Поскольку эпизоды были неоднозначные, они вызывали бурную дискуссию. Что тут еще сказать.
— Это будет психологически влиять на борьбу за чемпионство с учетом того, что ваша команда чуть не потеряла очки из-за спорного пенальти в ваши ворота, а, к примеру, «Зенит» из-за незасчитанного гола «Балтики» выиграл и не дал подобраться к себе конкурентам?
— Психологически на нас не сильно повлиял пенальти, с которого нам забил «Нижний». Вот и всё. Меня интересует только наша игра. Этот пенальти мог повлиять на результат нашего матча, но, слава богу, мы смогли выиграть. Что происходило в других играх, меня волнует еще меньше.
— За счет чего смогли обыграть «Пари Нижний Новгород», забив победный гол сразу же после того, как соперник сравнял счет с пенальти?
— Мы, в принципе, и до этого пенальти играли хорошо. Лично мне игра наша в этом матче понравилась почти полностью. После удаления мы достаточно много контролировали мяч. Для команды, которая лишилась игрока и целый тайм играла в меньшинстве, мы очень много владели мячом. После пропущенного гола с пенальти для нас в этом плане ничего не изменилось. Могли забивать еще — помимо гола Фассона у Батрака (Алексея Батракова. — «Известия») был моментик. Делали то, что нужно. Поэтому и победили.
— В медиа проходили слухи, что в феврале руководство клуба поставило перед командой задачу выиграть чемпионство, а незадолго до возобновления сезона с игроками и тренерами лично встретился глава РЖД Олег Белозеров, пожелавший удачи в борьбе за золото. Как это влияет на настрой на весну?
— Приятно, что руководство приходит и общается с футболистами. Мы видим поддержку. И это очень приятно.
— Зимой после ухода Дмитрия Баринова «Локо» выбирал на сборах нового капитана. Им стал Антон Митрюшкин. Вы за кого голосовали?
— Голосование анонимное (улыбается).
— Но вас Митрюшкин устроил как победитель голосования?
— Конечно устроил. Я голосовал не за Антона, но очень доволен тем, что он у нас капитан. Митрюха идеально подходит на эту роль.
— Сами на правах одного из главных старожилов «Локо» претендовали на капитанскую повязку?
— Я не ходил, не спрашивал и никого не уговаривал: «Голосуйте за меня!». Сам за себя я тоже не голосовал (смеется).
— Предвыборных кампаний и официальных выдвижений кандидатов внутри команды не было?
— Нет-нет. И дебатов тоже (смеется).
— В следующий раз, может, попробуете из этого шоу устроить, как на выборах президента США?
— Ну, я надеюсь, у нас Митрюшкин на много лет вперед останется капитаном.
— По прошедшим зимним сборам и первому в году официальному матчу можно сказать, что «Локо» решил проблему отсутствия Баринова?
— Посмотрим на дистанции, решили мы эту проблему или нет. Но надо жить в новой реальности. Сегодня мы без Бары. Не знаю, может, он придет через год (улыбается). Очень ждем. А так посмотрим по результату, как будет.
— Хочется, чтобы матч последнего тура против ЦСКА что-то решал в турнирном плане, и противостояние вашей команды с Бариновым имело особый ажиотаж?
— Надеюсь, всё к тому моменту уже будет решено в нашу пользу.
— То есть хотите приехать на этот матч, уже празднуя чемпионство?
— Да.
Алексей Фомин