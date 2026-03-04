Ричмонд
Ари сравнил нынешний состав «Спартака» с тем, за который играл сам

Ари назвал нынешний состав «Спартака» слабее того, за который он играл.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Ари в разговоре с РИА Новости назвал нынешний состав «красно-белых» слабее того, за который играл он сам.

Ари в период с 2010 по 2013 год провел за «Спартак» 110 матчей, забив 29 голов и отдав 17 результативных передач. Вместе с «красно-белыми» он один раз стал серебряным призером чемпионата России.

«В мое время состав “Спартака” был сильнее. Сейчас в команде много хороших игроков, которые могли бы быть в нашей команде. Но я с уважением отношусь к ребятам моего времени, тогда игроки были посильнее», — сказал Ари.

«Спартак» в сезоне-2025/26 после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. Отставание от идущего первым «Краснодара» составляет 11 баллов. В 20-м туре «красно-белые» 9 марта на своем поле встретятся с тольяттинским «Акроном».