Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.61
П2
2.51
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.20
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.52
П2
2.70
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.25
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.66
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.05
П2
7.10
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.85
П2
2.53

Колыванов: если РФС захочет, мы с Аршавиным проконсультируем судейский корпус

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о предложении экс-игрока «Спартака» Евгения Ловчева привлечь к работе с системой VAR на матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) его и Андрея Аршавина.

Источник: Metaratings.ru

"Евгений Серафимович пошутил. Но у этой шутки есть понятный повод. Меня и Аршавина никто не допустит к работе с VAR. У каждого из нас есть симпатии к бывшим командам. Хочется, чтобы судейство было более квалифицированным.

Ошибки арбитров заставляют всех нервничать. Это никому не нравится. Пусть арбитры лучше справляются со своей работой, а мы просто будем смотреть футбол. Если РФС захочет, мы с Аршавиным проконсультируем судейский корпус (смеётся)", — сказал Колыванов Metaratings.ru.

В каждом из матчей 19-го тура РПЛ арбитры прибегали к помощи VAR. Такого не было ни разу за всю историю лиги.

«Краснодар» с 43 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 42 баллами располагается на втором месте, «Локомотив» (40) — на третьем.