Колыванов: если РФС захочет, мы с Аршавиным проконсультируем судейский корпус

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о предложении экс-игрока «Спартака» Евгения Ловчева привлечь к работе с системой VAR на матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) его и Андрея Аршавина.
"Евгений Серафимович пошутил. Но у этой шутки есть понятный повод. Меня и Аршавина никто не допустит к работе с VAR. У каждого из нас есть симпатии к бывшим командам. Хочется, чтобы судейство было более квалифицированным.
Ошибки арбитров заставляют всех нервничать. Это никому не нравится. Пусть арбитры лучше справляются со своей работой, а мы просто будем смотреть футбол. Если РФС захочет, мы с Аршавиным проконсультируем судейский корпус (смеётся)", — сказал Колыванов Metaratings.ru.
В каждом из матчей 19-го тура РПЛ арбитры прибегали к помощи VAR. Такого не было ни разу за всю историю лиги.
«Краснодар» с 43 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 42 баллами располагается на втором месте, «Локомотив» (40) — на третьем.