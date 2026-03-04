Выбор Семака в нападении: «ужасный ребенок», «плохой мальчик» и переделанный вингер

Самое яркое впечатление от кубковой победы «Зенита» в Калининграде (1:0) — жесты Александра Соболева после забитого гола, а затем его высказывания в интервью клубной пресс-службе. Форвард показывал главному тренеру, что его место на поле, после чего сообщил всем: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так».
Думается, Сергей Семак очень «счастлив». Ему же мало проблем с форвардами. Зимой «Зенит» расстался с Кассьеррой и Лусиано, а в качестве главной ударной силы подписал Джона Дурана. Насколько талантливого, настолько же и капризного футболиста с устойчивой репутацией enfant terrible («ужасного ребенка»), полученной в Англии, Саудовской Аравии и Турции. Колумбиец успел вывести из себя президента «Аль-Насра», Жозе Моуринью и Доменико Тедеско.
В Питере, правда, Дуран пока не шалит, но и огня на поле не дает. Низкая вовлеченность, проигранные единоборства, лишь один опасный удар… Понятно, что первые два матча южноамериканцу пришлось провести против максимально неприятной для любого оппонента «Балтики», которая не дает свободных зон, что нужно время для набора формы, адаптации к новой лиге, притирки к партнерам. Но до конца сезона всего два с половиной месяца, голы сине-бело-голубым требуются здесь и сейчас.
Тут Соболев и заявляет во весь голос: не нужен этот невнятный колумбиец, есть Саша! Свой, родной, адаптированный, с паспортом. И, чтобы забить победный мяч «Балтике», ему достаточно всего пять минут после выхода на замену.
Вот только средства для выигрыша конкуренции Саша выбирает какие-то странные — жесты и вербальные атаки. Рассказывает, что стал «плохим мальчиком». Как будто это повышает шансы выйти в следующий раз в стартовом составе, а не понижает их. Право быть плохим мальчиком нужно заслужить игрой. Глушенков вон капризный, ершистый, постоянно что-то бурчит, но при этом способен порой в одиночку развернуть матч в пользу своей команды. На чудачества можно закрывать глаза. А когда о субординации и корпоративной этике забывает форвард, забивший впервые с сентября, — это немного другое.
У Соболева, понятно, свое мнение по поводу низкой результативности. Ниже — цитата из того же разговора с пресс-службой «Зенита» после победы в Калининграде.
«— Вы давно не забивали в официальных матчах…
— Их просто не было. (Смеется.)».
Александр явно считает, что шел бы в числе лучших бомбардиров РПЛ, но ему просто не дают играть. Но мы-то видели — шансов проявить себя форвард получал достаточно. И убедить, что достоин чаще выходить на поле, не удавалось — один гол «Балтике» мало что меняет. Даже подкрепленный жестами. Нужно приносить пользу не по праздникам, а постоянно.
Вот и получается, что пока выбор у Семака между «ужасным ребенком» и «плохим мальчиком». Кто из них больше поможет в борьбе за золото и поможет ли вообще — вопрос пока открытый. Есть, правда, опция с использованием на острие Луиса Энрике, который забил в двух последних турах чемпионата — той самой «Балтике» в конце февраля и «Акрону» в начале декабря. Но бразилец, во-первых, как и Дуран, не в лучшей форме, из-за чего в первом весеннем матче РПЛ вышел только на замену. А во-вторых, он вингер, и попытки перевести Энрике на позицию ударного форварда осенью не особенно впечатлили: в роли именно наконечника — ноль голов.
Что ж, в «Зените» сознательно шли на этот риск, продавая Кассьерру с Лусиано и взяв взамен только эксцентричного Дурана. Интересно, насколько он оправдается.