Выбор Семака в нападении: «ужасный ребенок», «плохой мальчик» и переделанный вингер

Вот и получается, что пока выбор у Семака между «ужасным ребенком» и «плохим мальчиком». Кто из них больше поможет в борьбе за золото и поможет ли вообще — вопрос пока открытый. Есть, правда, опция с использованием на острие Луиса Энрике, который забил в двух последних турах чемпионата — той самой «Балтике» в конце февраля и «Акрону» в начале декабря. Но бразилец, во-первых, как и Дуран, не в лучшей форме, из-за чего в первом весеннем матче РПЛ вышел только на замену. А во-вторых, он вингер, и попытки перевести Энрике на позицию ударного форварда осенью не особенно впечатлили: в роли именно наконечника — ноль голов.