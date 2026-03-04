В «Локомотиве» опровергли данные о принуждении сотрудников ходить на игры

Московский «Локомотив» опроверг информацию о том, что клуб принуждает сотрудников посещать домашние матчи команды под угрозой увольнения или штрафов. Об этом пресс-служба команды сообщила «РИА Новости».
«Никого на матчи не заставляют ходить и уж тем более не грозят увольнением», — заявили в организации.
Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что сотрудников «Локомотива» принуждают посещать все домашние игры команды на «РЖД Арене» под угрозой штрафов и увольнения.
По данным источника, руководство клуба обеспокоено низкой посещаемостью и решило привлечь к этому собственных работников, включая персонал академии и сервисных служб. Тех, у кого нет Fan ID («карта болельщика»), заставляют его оформить.
Как сообщает Sportsdaily, в матче 19-го тура против «Пари НН» (2:1) на стадионе присутствовало 7276 человек при вместимости «РЖД Арены» 27 320 мест.
После 19 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.
В 20-м туре железнодорожники 9 марта на своем поле встретятся с грозненским «Ахматом».