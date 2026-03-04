Источник: у РПЛ может смениться титульный спонсор

Как сообщает «Чемпионат», платежная система «Мир» с большой долей вероятности не будет продлевать контракт в прежнем статусе.
По информации издания, лига объявит конкурс на нового генерального партнера, и интерес к нему уже проявили крупные финансовые игроки. Есть интерес со стороны «Альфа-Банка» и «Т-Банка». Также не исключен интерес со стороны компании Wildberries.
Другой источник отметил, что официальные переговоры с этими компаниями пока не стартовали. Платежная система «Мир» останется партнером РПЛ, но не титульным.
Контракт с системой «Мир» был заключен в 2021 году и рассчитан на четыре сезона. Соглашение истекает в конце текущего сезона — в июне 2026-го.