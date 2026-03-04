Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.15
П2
6.10
Футбол. Кубок России
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.50
П2
1.73
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.23
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.59
П2
3.10
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.11
П2
7.50
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.60
П2
2.03
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.80
П2
2.55
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Источник: у РПЛ может смениться титульный спонсор

У РПЛ может появиться новый титульный спонсор.

Источник: РПЛ

Как сообщает «Чемпионат», платежная система «Мир» с большой долей вероятности не будет продлевать контракт в прежнем статусе.

По информации издания, лига объявит конкурс на нового генерального партнера, и интерес к нему уже проявили крупные финансовые игроки. Есть интерес со стороны «Альфа-Банка» и «Т-Банка». Также не исключен интерес со стороны компании Wildberries.

Другой источник отметил, что официальные переговоры с этими компаниями пока не стартовали. Платежная система «Мир» останется партнером РПЛ, но не титульным.

Контракт с системой «Мир» был заключен в 2021 году и рассчитан на четыре сезона. Соглашение истекает в конце текущего сезона — в июне 2026-го.