Первый африканский легионер в российском футболе скучает по РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Бывший игрок владимирского «Торпедо» малиец Амаду Коне, который является первым африканским легионером в российском футболе, скучает по РФ и планирует посетить страну. Об этом он рассказал ТАСС.
31 марта в Санкт-Петербурге сборные России и Мали сыграют в товарищеском матче.
«Я очень скучаю по своим друзьям, Владимиру и России. Почти каждый день я смотрю старые фотографии, когда я был во Владимире. Сейчас у меня собственная контора в Мали, ищу в других городах и странах партнеров, — сказал Коне. — Я держу связь с бывшим футболистом владимирского “Торпедо” Сергеем Мироновым, мы общаемся, он присылает фотографии, часто контактируем. Он также дает информацию о футболе в России, в целом о городе. Помимо этого, общаюсь с пресс-атташе клуба Владимиром Никольским. Конечно, я буду рад снова приехать в Россию и во Владимир, но пока не получается, посмотрим, но в планах такая поездка есть».
Коне в 1994 году в возрасте 24 лет поступил во Владимирский политехнический колледж. Студенты посоветовали тренерам владимирского «Торпедо» посмотреть на малийского футболиста, он посетил одну тренировку и подписал контракт с клубом. Форвард выступал за владимирское «Торпедо» до 1998 года, когда окончил колледж, после чего улетел в Мали. Всего Коне забил 23 мяча в 119 матчах за клуб.
Миронов играл на позиции полузащитника, он выступал за владимирское «Торпедо» с 1989 по 1999 год. Никольский как болельщик и журналист посещал матчи владимирского «Торпедо» с 1980 года, в 2008 году подписал первый контракт. В прошлом году он был номинантом на приз ТАСС «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «За преданность делу».