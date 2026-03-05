Первый африканский легионер в российском футболе скучает по РФ

«Я очень скучаю по своим друзьям, Владимиру и России. Почти каждый день я смотрю старые фотографии, когда я был во Владимире. Сейчас у меня собственная контора в Мали, ищу в других городах и странах партнеров, — сказал Коне. — Я держу связь с бывшим футболистом владимирского “Торпедо” Сергеем Мироновым, мы общаемся, он присылает фотографии, часто контактируем. Он также дает информацию о футболе в России, в целом о городе. Помимо этого, общаюсь с пресс-атташе клуба Владимиром Никольским. Конечно, я буду рад снова приехать в Россию и во Владимир, но пока не получается, посмотрим, но в планах такая поездка есть».