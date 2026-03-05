РФС 14 марта обсудит с клубами РПЛ вопросы судейства

«Мы последовательно работаем над развитием системы VAR и повышением качества судейства — это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновленные технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ, — сказал Каманцев. — Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идет в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате».