РФС 14 марта обсудит с клубами РПЛ вопросы судейства

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) 14 марта обсудит с клубами Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) вопросы судейства. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
Ранее ТАСС сообщал, что в первом после возобновления туре чемпионата России вмешательства системы видеоасисстента рефери (VAR) были в каждом из восьми матчей.
«Мы последовательно работаем над развитием системы VAR и повышением качества судейства — это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновленные технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ, — сказал Каманцев. — Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идет в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате».
«14 марта проводим заседание профильной комиссии по VAR, приглашаем представителей лиги, чтобы совместно пройтись по всем техническим параметрам, снять вопросы и убедиться, что к возобновлению сезона все готовы. Если у коллег есть дополнительные предложения, то мы попросили направить их заранее, чтобы внимательно изучить и обсудить», — добавил Каманцев.