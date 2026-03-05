Артига — о формировании состава «Рубина»: «Мы хотим добавить новые аспекты, сохраняя прежние хорошие качества»

— В работе тренер всегда опирается на свой состав, нужно извлекать максимальную эффективность от своих игроков. Я уже говорил, что наш состав подобран под определенную структуру, в команде довольно много защитников. Мы хотим добавить новые аспекты, сохраняя прежние хорошие качества. Для изменения нужны усиления, у нас есть два новых полевых игрока этой зимой, и оба полузащитники. Центр поля ключевой для игры в футбол. Я говорил, что когда мы прибыли, многие были на длительной травме, и так совпало, что выпало много креативных игроков, центра поля: Швец, Юкич, Кузяев. Возможно, в будущем будут новые усиления, но сейчас нужно максимально извлекать эффективность из имеющихся игроков. «Краснодар» может доминировать, но мы хотим быть нацелены на чужие ворота, биться и быть активными, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.