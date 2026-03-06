«Езжу в Луганск каждый отпуск, там спокойно»

— Смотря какой вид нагрузки брать. Когда мы только приехали на первый сбор, первые три — пять дней потренировались и потом делали упражнение, когда бежали и смотрели, кто сколько выдержит. С каждым разом увеличивается дистанция, а время остается тем же. Пока ты не упадешь. У всех людей что-то да отказывало — либо ноги сильно забиваются, либо дыхание сбивается. И так проверили, кто как готов физически.