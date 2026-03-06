Ричмонд
«Езжу в Луганск каждый отпуск, там спокойно»

Футболист «Балтики» Иван Беликов — о состоянии команды в весенней части сезона, борьбе за медали РПЛ и заявке клуба из ЛНР во Вторую лигу.

Источник: Известия

Калининградская «Балтика» стала главной сенсацией нынешнего сезона в российском футболе. Только вернувшись в РПЛ из Первой лиги, подопечные Андрея Талалаева сразу же начали отбирать очки у фаворитов и стабильно обыгрывать команды из середины и нижней части таблицы. Это позволяет им после 19 туров идти на пятом месте в чемпионате России, отставая на восемь очков от лидирующего «Краснодара» и на пять от идущего третьим московского «Локомотива».

После зимней паузы «Балтика» дважды сыграла с петербургским «Зенитом» — в гостях в чемпионате и дома в Кубке России — оба раза проиграв 0:1. Но минимальный счет и равная игра дали понять, что калининградцы намерены и весной бороться за высокие места. Одним из открытий сезона в составе клуба стал защитник Иван Беликов. В интервью «Известиям» он оценил игру команды в сезоне, рассказал, кто придумал необычные розыгрыши аутов в «Балтике», и прокомментировал заявку «Зари» из родного Луганска во Вторую лигу чемпионата России.

— Можно сказать, что за зимнюю паузу «Балтика» сохранила тот уровень игры, который показывала в первой части сезона?

— Конечно, мы не просели. Думаю, что качество игры у нас даже выросло. Играть против команды, бюджет которой в очень много раз больше нашего, всегда тяжело. Мы берем свое дисциплиной, командной игрой. Всё может быть на поле. Качество игры «Балтики» осталось на очень хорошем уровне. Мы это покажем в следующих матчах.

— Какие задачи на весну в чемпионате?

— У нас всегда максимальные задачи стоят. Двигаемся от игры к игре и не смотрим в таблицу.

— Верите, что можете завершить чемпионат в первой тройке и завоевать медали РПЛ?

— Конечно.

— Зимой у вас были первые длинные сборы при Талалаеве. Сильно жесткие они были?

— Да, жесткие. Но только так и добиваются результатов, наверно.

— Что самое жесткое было?

— Смотря какой вид нагрузки брать. Когда мы только приехали на первый сбор, первые три — пять дней потренировались и потом делали упражнение, когда бежали и смотрели, кто сколько выдержит. С каждым разом увеличивается дистанция, а время остается тем же. Пока ты не упадешь. У всех людей что-то да отказывало — либо ноги сильно забиваются, либо дыхание сбивается. И так проверили, кто как готов физически.

— Одна из главных фишек нынешней «Балтики» — дальние выбросы мяча из аутов в исполнении Мингияна Бевеева, один из которых осенью привел к вашей голевой скидке на Никола Титкова и голу в ворота «Спартака» (1:0). В январе в интервью «Известиям» Мингиян выделял ваши антропометрические данные как один из факторов успеха таких розыгрышей. Весной это продолжит также срабатывать?

— Конечно, продолжит. Посмотрите, сколько в матче с «Зенитом» было опасных моментов с таких аутов. Да, они не увенчались голами, но было очень опасно.

— Сколько отрабатываете эти розыгрыши аутов?

— Один-два раза на тренировке перед игрой. Все знают свои задачи и как что выполнить. Мы уже давно это делаем.

— До Бевеева такими выбросами мяча из аута славился Рори Делап, игравший в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «Сток Сити», потом Илья Самошников пару лет назад, выступая за «Локомотив», этим делом увлекался. В «Балтике» как-то изучали этот опыт или всё изобретено с нуля?

— Это изобретение нашего тренера по стандартам Анвера Конеева. Честно говоря, не знаю, кто точно это придумал изначально. Но, наверно, смотрели какие-то игры АПЛ и Чемпионшипа, не знаю. Из них что-то взяли, какие-то детали. Пробовали это у нас, и какие-то результаты дало. Против «Зенита» тоже могло дать, но чуть-чуть не получилось.

— Вы родились и выросли в Луганске. Недавно было объявлено, что местный клуб «Заря» заявился в соревнования дивизиона Б Второй лиги чемпионата России. Как оцените перспективы команды?

— Хорошие перспективы. Там очень хорошие болельщики, они любят футбол. Я знаком почти со всей командой, которая сейчас собралась в «Заре». Буду болеть за нее, поддержу, чем смогу. Думаю, у них всё получится, и они смогут сделать боеспособный коллектив, который шаг за шагом будет прибавлять.

— Верите, что скоро обстановка в ЛНР позволит «Заре» играть домашние матчи в Луганске, а не в Ростовской области, как сейчас?

— Этого я не знаю. Но там всё спокойно. Езжу туда каждый отпуск. Когда на неделю, когда на две, но всегда заезжаю туда. Думаю, там хорошее будущее.

Алексей Фомин