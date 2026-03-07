Кто из клубов РПЛ больше всех потратил в зимнее трансферное окно

23-летний Джон — воспитанник клуба «Примавера», в 2021-м дебютировал за основной состав. В том же году перешел в «Палмейрас» на правах аренды. 10 декабря в матче против «Сеары» дебютировал в бразильской Серии A. По окончании аренды клуб выкупил трансфер футболиста. С «Палмейрасом» тот дважды становился чемпионом Бразилии.