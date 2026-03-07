Кто из клубов РПЛ больше всех потратил в зимнее трансферное окно

20-й тур в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует 7 марта. Первым матчем чемпионата России на это неделе станет встреча между «Ростовом» и «Балтикой».
Зимнее трансферное окно у клубов РПЛ завершилось 20 февраля. Команды чемпионата России смогли выйти в прибыль. Какой из клубов совершил самый дорогой трансфер и кто больше всех потратил в межсезонье согласно данным портала Transfermarkt — в материале «РБК Спорт».
Кто из клубов больше всех потратил
В зимнее трансферное окно общий баланс клубов чемпионата России составил €8,88 млн ($10,48 млн): затраты составили €49,6 млн ($58,61 млн), а прибыль — €58,52 млн ($69,15 млн). Клубы РПЛ потратили на трансферы зимой наименьшую сумму за три года: в сезоне 2022/23 клубы потратили €28,27 млн. При этом, трансферный баланс РПЛ впервые за шесть лет оказался положительным.
В общей сложности клубы РПЛ за два трансферных окна потратили €188,4 млн ($222,6 млн), а продали игроков на сумму в €123 млн ($145,35 млн). Всего в клубы перешли 359 футболистов, а покинули 336 игроков.
Больше всех за весь сезон потратил петербургский «Зенит» €55,45 млн ($65,53 млн). На петербургский клуб пришлось 29,43% затрат всех российских команд. Самый дорогой трансфер команды — это приобретение бразильца Жерсона (€25 млн), который уже в январе перешел в «Крузейро» за €27 млн.
На втором месте по затратам «Спартак» €30,78 млн. Московский клуб купил за €20,78 млн ($14,08 млн) полузащитника Жедсона Фернандешка у турецкого «Бешикташа». Технический директор турецкого клуба Эудард Граф рассказал, что сумма трансфера составила €27 млн. Этот трансфер стал рекордным в истории «Спартака».
В пятерку по затратам вошли московское «Динамо» (€26,7 млн), ЦСКА (€22,94 млн) и чемпион страны «Краснодар» (€16,8 млн).
Главные трансферы
Самый дорогой трансфер зимы
В конце января петербургский «Зенит» объявил о заключении контракта с бразильским полузащитником Джоном Джоном. Игрок перешел из бразильского «Ред Булл Брагантино» за €18 млн. Это приобретение стало самым дорогим для клубов РПЛ текущей зимой.
23-летний Джон — воспитанник клуба «Примавера», в 2021-м дебютировал за основной состав. В том же году перешел в «Палмейрас» на правах аренды. 10 декабря в матче против «Сеары» дебютировал в бразильской Серии A. По окончании аренды клуб выкупил трансфер футболиста. С «Палмейрасом» тот дважды становился чемпионом Бразилии.
Вторым по стоимости для «Зенита» в зимнее трансферное окно стал трансфер защитника Игоря Дивеева, который перешел из ЦСКА. Петербургский клуб заплатил за футболиста €2 млн.
Самый дорогой трансфер «Динамо» зимой
Бразильский центральный защитник Дэвид Рикардо перешел в московское «Динамо» в конце января. 23-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года с возможностью продления.
«Динамо» заплатило за защитника €6 млн. Это самый дорогой трансфер московского клуба текущей зимой, также он стал вторым по наивысшей стоимости зимнего трансферного окна.
Рикардо является воспитанником «Флуминенсе», в прошлом году выступал за «Ботафого», провел 29 матчей и забил один гол.
Покупка «Спартака»
Полузащитник Владислав Саусь перешел из калининградской «Балтики» в «Спартак». Контракт 22-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2030 года. Московский клуб купил игрока за €3,8 млн.
В этом сезоне у Сауся один гол и две результативные передачи в 19 матчах. Свой единственный мяч полузащитник забил в июле в ворота «Спартака», открыв счет в матче второго тура РПЛ (3:0).
Приобретения ЦСКА
В конце декабря из екатеринбургского «Урала» в ЦСКА перешел нападающий Максим Воронов (€3 млн). 18-летний футболист подписал контракт до 2030 года.
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался продлевать истекающий в конце сезона контракт с московским клубом, перейдя в ЦСКА (€2 млн). Также армейскую команду пополнил двукратный чемпион России, перешедший из «Краснодара», Данила Козлов (€1,65 млн).
Самые дорогие трансферы зимы
- Джон Джон (€18 млн, «Зенит»);
- Дэвид Рикардо (€6 млн, «Динамо»);
- Владислав Саусь (€3,8 млн, «Спартак»);
- Валентин Пальцев (€3,2 млн, «Краснодар»);
- Максим Воронов (€3 млн, ЦСКА);
- Джон Дуран (€2,75 млн (стоимость аренды), «Зенит»);
- Дмитрий Баринов (€2 млн, ЦСКА);
- Игорь Дивеев (€2 млн, «Зенит»);
- Данила Козлов (€1,65 млн, ЦСКА);
- Дамиан Пуебла (€860 тыс, «Оренбург»).