Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.04
П2
2.84
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

«Надо также выжигать и с ЦСКА»

Футболист московского «Динамо» Александр Кутицкий — о разгроме «Спартака», борьбе за Кубок России и сборах под руководством Гусева.

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе прошли первые весенние матчи Кубка России по футболу. Самым ярким событием стало дерби «Динамо» и «Спартака» в первом матче полуфинала «Пути РПЛ». Бело-голубые сенсационно разгромили принципиального соперника со счетом 5:2 и почти обеспечили себе проход в предпоследнюю стадию Кубка — ответный матч пройдет 18 марта. Это уже вторая крупная победа динамовцев нынешней весной. Ранее они разгромили дома самарские «Крылья Советов» (4:0) в 19-м туре чемпионата России.

В интервью «Известиям» полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал победу над «Спартаком», оценил готовность команды к борьбе за Кубок и рассказал, что изменилось после утверждения Ролана Гусева главным тренером бело-голубых и первых сборов под его руководством, прошедших в Дубае.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь РПЛ. Плей-офф, 5.03.2026, 20:45
Динамо
5
Спартак
2

— Чем объясните именно такой разгром «Спартака»?

— Дерби, принципиальный соперник. Поэтому все выложились на 100%. Думаю, счет закономерный. Тем более дома играли. Отсюда желания было еще больше.

— Вы и раньше выкладывались на полную против «Спартака», но в последние годы не часто его побеждали, тем более с таким счетом. Сейчас что поменялось?

— Всё-таки настроились еще больше. Хочется добраться до Суперфинала Кубка. Поэтому будем стараться и в таком духе продолжать дальше.

— Сильно влияет эмоционально то, что победа в Кубке, по сути, единственный шанс для «Динамо» спасти этот сезон?

— Да, Кубок для нас стоит на первом месте. Но не будем забывать про чемпионат. Надо улучшать положение в турнирной таблице. Поэтому будем стараться и в Кубке, и в чемпионате. Нам уже через два дня играть с ЦСКА — тоже дерби с хорошим соперником. Надо также, как говорится, выжигать.

— Какой исход весенней части чемпионата будете считать успехом с учетом 16-очкового отставания от первой тройки?

— Это загадывать не будем. Будем стараться с каждой игрой подниматься вверх и вверх. Уже к концу сезона поглядим.

— Верите, что можете дотянуться до первой тройки в чемпионате?

— Конечно, верим. Надо верить, что это получится.

— По первым двум матчам весны видно, что «Динамо» готово решать серьезные задачи?

— Будем смотреть от игры к игре. Будем стараться еще прибавлять и идти так же, как в первых двух играх весны.

— Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сделал прогноз, что ваша команда сыграет в Суперфинале Кубка России с «Зенитом». Готовы к этому?

— Ко всему готовы, но не будем загадывать. Еще впереди ответный полуфинал со «Спартаком», потом два матча финала «Пути РПЛ», потом Суперфинал. Надо настраиваться на каждую следующую игру.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 8.03.2026, 19:30
ЦСКА
-
Динамо
-

— Зимой у вас прошли первые сборы при Ролане Гусеве как главном тренере «Динамо». Что нового увидели при его штабе и как это должно помочь команде весной?

— Наверно, более эмоционально стало. Дружеские сборы, все на одной волне. Будем стараться дальше прибавлять. И дай бог всё получится.

— Как требования лично к вам изменились?

— Больше задачи оборонительного плана, подстраховка. Где-то примерно такие указания. При каждом тренере стараюсь помогать команде. Где-то, может быть, чуть-чуть не получается иногда. Но продолжаю делать всё для «Динамо», стараюсь изо всех сил. Буду дальше улучшать свои качества. В принципе, при каждом тренерском штабе свои требования по тактике, розыгрышу мяча от ворот и вообще в целом действиям в атаке и обороне. При нынешнем штабе всё прекрасно, всё отлично — не могу критиковать.

— «Динамо» улетело со сборов в Дубае за неделю до начала боевых действий на Ближнем Востоке. Какие эмоции по этому поводу?

— Конечно, хорошо, что улетели раньше и сегодня можем играть здесь у себя в Москве. Что тут еще сказать?

— Напрягает теперь перспектива лететь туда следующей зимой?

— Посмотрим. В целом не мы же решаем.

Алексей Фомин