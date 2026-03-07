«Надо также выжигать и с ЦСКА»

— Да, Кубок для нас стоит на первом месте. Но не будем забывать про чемпионат. Надо улучшать положение в турнирной таблице. Поэтому будем стараться и в Кубке, и в чемпионате. Нам уже через два дня играть с ЦСКА — тоже дерби с хорошим соперником. Надо также, как говорится, выжигать.