«Надо также выжигать и с ЦСКА»

На этой неделе прошли первые весенние матчи Кубка России по футболу. Самым ярким событием стало дерби «Динамо» и «Спартака» в первом матче полуфинала «Пути РПЛ». Бело-голубые сенсационно разгромили принципиального соперника со счетом 5:2 и почти обеспечили себе проход в предпоследнюю стадию Кубка — ответный матч пройдет 18 марта. Это уже вторая крупная победа динамовцев нынешней весной. Ранее они разгромили дома самарские «Крылья Советов» (4:0) в 19-м туре чемпионата России.
В интервью «Известиям» полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал победу над «Спартаком», оценил готовность команды к борьбе за Кубок и рассказал, что изменилось после утверждения Ролана Гусева главным тренером бело-голубых и первых сборов под его руководством, прошедших в Дубае.
— Чем объясните именно такой разгром «Спартака»?
— Дерби, принципиальный соперник. Поэтому все выложились на 100%. Думаю, счет закономерный. Тем более дома играли. Отсюда желания было еще больше.
— Вы и раньше выкладывались на полную против «Спартака», но в последние годы не часто его побеждали, тем более с таким счетом. Сейчас что поменялось?
— Всё-таки настроились еще больше. Хочется добраться до Суперфинала Кубка. Поэтому будем стараться и в таком духе продолжать дальше.
— Сильно влияет эмоционально то, что победа в Кубке, по сути, единственный шанс для «Динамо» спасти этот сезон?
— Да, Кубок для нас стоит на первом месте. Но не будем забывать про чемпионат. Надо улучшать положение в турнирной таблице. Поэтому будем стараться и в Кубке, и в чемпионате. Нам уже через два дня играть с ЦСКА — тоже дерби с хорошим соперником. Надо также, как говорится, выжигать.
— Какой исход весенней части чемпионата будете считать успехом с учетом 16-очкового отставания от первой тройки?
— Это загадывать не будем. Будем стараться с каждой игрой подниматься вверх и вверх. Уже к концу сезона поглядим.
— Верите, что можете дотянуться до первой тройки в чемпионате?
— Конечно, верим. Надо верить, что это получится.
— По первым двум матчам весны видно, что «Динамо» готово решать серьезные задачи?
— Будем смотреть от игры к игре. Будем стараться еще прибавлять и идти так же, как в первых двух играх весны.
— Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сделал прогноз, что ваша команда сыграет в Суперфинале Кубка России с «Зенитом». Готовы к этому?
— Ко всему готовы, но не будем загадывать. Еще впереди ответный полуфинал со «Спартаком», потом два матча финала «Пути РПЛ», потом Суперфинал. Надо настраиваться на каждую следующую игру.
— Зимой у вас прошли первые сборы при Ролане Гусеве как главном тренере «Динамо». Что нового увидели при его штабе и как это должно помочь команде весной?
— Наверно, более эмоционально стало. Дружеские сборы, все на одной волне. Будем стараться дальше прибавлять. И дай бог всё получится.
— Как требования лично к вам изменились?
— Больше задачи оборонительного плана, подстраховка. Где-то примерно такие указания. При каждом тренере стараюсь помогать команде. Где-то, может быть, чуть-чуть не получается иногда. Но продолжаю делать всё для «Динамо», стараюсь изо всех сил. Буду дальше улучшать свои качества. В принципе, при каждом тренерском штабе свои требования по тактике, розыгрышу мяча от ворот и вообще в целом действиям в атаке и обороне. При нынешнем штабе всё прекрасно, всё отлично — не могу критиковать.
— «Динамо» улетело со сборов в Дубае за неделю до начала боевых действий на Ближнем Востоке. Какие эмоции по этому поводу?
— Конечно, хорошо, что улетели раньше и сегодня можем играть здесь у себя в Москве. Что тут еще сказать?
— Напрягает теперь перспектива лететь туда следующей зимой?
— Посмотрим. В целом не мы же решаем.
Алексей Фомин