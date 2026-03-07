Реабилитируется ли «Спартак» после разгрома. Главное о туре РПЛ

Главное о 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт».
«Оренбург» — «Зенит»
Дата и время: 8 марта, 12:00.
Место: «Газовик».
Петербургский «Зенит» в прошлом туре обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Единственный гол забил Луис Энрике (87-я минута).
«Зенит» продолжил беспроигрышную серию в чемпионате России, которая достигла 15 матчей. Последнее поражение команды из Санкт-Петербурга произошло 9 августа в матче против «Ахмата» со счетом 0:1. С тех пор «Зенит» одержал 11 побед и четыре раза сыграл вничью.
Кроме того, 3 марта «Зенит» обыграл «Балтику» в матче второго этапа ¼ финала «пути регионов» Кубка России по футболу и выбил калининградский клуб из турнира.
«Зенит» с 42 очками занимает второе место. «Оренбург» с 15-ю очками занимает 14-е место, располагаясь в зоне стыковых матчей.
Футболисты «Оренбурга» в прошлом туре обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0. Голы забили Максим Савельев (34-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (71, с пенальти).
Однако 4 марта оренбургская команда уступила самарским «Крыльям Советов» в матче второго четвертьфинального этапа Кубка России и не смогла выйти в полуфинал турнира.
«Рубин» — «Краснодар»
Дата и время: 8 марта, 17:00.
Место: «Ак Барс Арена».
Футболисты «Краснодара» в прошлом туре обыграли «Ростов» со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (восьмая минута, с пенальти) и Никита Кривцов (73).
Краснодарский клуб в девятом матче подряд в чемпионате России забил в первом тайме — это новый клубный рекорд.
Однако в Кубке России «Краснодар» уступил ЦСКА в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России (1:3). После матча футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев заявили о расистских выкриках в адрес Джона Кордобы. В ЦСКА заявили, что начали расследование, но отметили, что колумбиец — «не только большой игрок, но и мастер провокаций». Второй матч полуфинала между командами состоится в Краснодаре 17 марта.
«Краснодар» после 19 туров набрал 43 очка и возглавляет таблицу. «Рубин» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
«Рубин» на прошлой неделе уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2). Единственым голом у казанской команды отличился Дардан Шабанхаджай (35).
В зимнюю паузу в «Рубине» сменился главный тренер: Рашид Рахимов, который возглавлял казанцев с апреля 2023 года, был отправлен в отставку 13 января. Его сменил испанец Франк Артига.
ЦСКА — «Динамо»
Дата и время: 8 марта, 19:30.
Место: «ВЭБ Арена».
ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей в РПЛ. В прошлом туре московская команда уступила грозненскому «Ахмату» (0:1). При этом, в Кубке России ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.
«Армейцы» с 36 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. У «Динамо» 24 очка и восьмая строчка.
Московское «Динамо» в прошлом туре уверенно обыграло самарские «Крылья Советов». Игра в Москве завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Константин Тюкавин (15-я минута), Муми Нгамале (26-я с пенальти), Антон Миранчук (34) и Ярослав Гладышев (72).
«Бело-голубые» впервые в этом сезоне РПЛ выиграли с разницей в четыре мяча, при этом у команды было две победы со счетом 4:0 в Кубке России — над «Крыльями Советов» в октябре и «Сочи» в сентябре.
Также «Динамо» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России разгромило столичный «Спартак». Встреча в Москве закончилась со счетом 5:2.
«Локомотив» — «Ахмат»
Дата и время: 9 марта, 17:30.
Место: «РЖД Арена».
Футболисты московского «Локомотива» в 19-м туре обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1. Эта победа стала для команды Михаила Галактионова третьей подряд в РПЛ. В составе победителей голы забили Дмитрий Воробьев (15-я минута) и Лукас Фассон (72).
На 44-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард «Локомотива» Александр Руденко, который пропустит матч с «Ахматом».
При этом, «Локомотив» 5 марта обыграл тульский «Арсенал» в матче второго этапа ¼ финала «пути регионов» Кубка России и вышел в полуфинал турнира.
«Железнодорожники» набрали 40 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Грозненкий «Ахмат» перед 20-м туром набрал 25 очков и занимает седьмую строчку.
Клуб Станислава Черчесова в прошлом туре обыграл московский ЦСКА. Мяч на четвертой минуте забил Максим Самородов.
«Ахмат» идет на серии из трех побед в РПЛ: в последних двух турах перед зимней паузой грозненская команда обыграла «Динамо» (2:1) и «Оренбург» (1:0).
«Спартак» — «Акрон»
Дата и время: 9 марта, 19:00.
Место: «ЛУКОЙЛ Арена».
«Спартак» 2 марта победил «Сочи» в матче 19-го тура. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». В составе московского клуба голами отметились Эсекьель Барко (22-я минута), Маркиньос (79) и Пабло Солари (90+2).
Матч 19-го тура между командами должен был состоятся 1 марта, но из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи и Сириусе встречу отложили на час, но так и не начали. Было принято решение перенести встречу на 2 марта.
Хуан Карседо стал первым тренером «Спартака» с 2018 года, которому удалось победить в первом матче в РПЛ. Карседо возглавил команду в начале января.
Аргентинец Барко забил уже 19 голов за «Спартак». По этому показателю он сравнялся с бразильским полузащитником Алексом, который выступал за «красно-белых» с 2009 по 2011 год.
Однако 5 марта «Спартак» уступил московскому «Динамо» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России (2:5). Так, «Спартак» пропустил семь голов за две игры при Карседо.
После 19 туров «Спартак» с 32 очками расположился на шестом месте. «Акрон» набрал 21 очко и занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Тольяттинский клуб 28 февраля потерпел третье поражение подряд. «Акрон» уступил футболистам «Оренбурга» (2:0). На 36-й минуте лидер «Акрона» и лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил гол, но после просмотра VAR судья отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда. Всего на счету форварда в нынешнем сезоне пять голов и четыре передачи.
Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал за «красно-белых» в 2006—2015 годах. После со скандалом перешел в «Зенит», в составе которого завоевал практически все трофеи в карьере.