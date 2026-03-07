Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.04
П2
2.68
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.52
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.17
П2
1.57
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.75
П2
1.56
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.90
П2
1.94
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.42
П2
6.64
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.53
П2
2.78
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.46
П2
2.64
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.31
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.08
П2
3.62
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.85
П2
5.30
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.12
X
3.95
П2
1.85
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.96
П2
5.00
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.52
П2
1.96
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.14
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.63
П2
2.25
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Реабилитируется ли «Спартак» после разгрома. Главное о туре РПЛ

ЦСКА в дерби встретится с «Динамо», «Локомотив» примет клуб Станислава Черчесова, а Артем Дзюба сыграет против «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

Главное о 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт».

«Оренбург» — «Зенит»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 8.03.2026, 12:00
Оренбург
-
Зенит
-

Дата и время: 8 марта, 12:00.

Место: «Газовик».

Петербургский «Зенит» в прошлом туре обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Единственный гол забил Луис Энрике (87-я минута).

«Зенит» продолжил беспроигрышную серию в чемпионате России, которая достигла 15 матчей. Последнее поражение команды из Санкт-Петербурга произошло 9 августа в матче против «Ахмата» со счетом 0:1. С тех пор «Зенит» одержал 11 побед и четыре раза сыграл вничью.

Кроме того, 3 марта «Зенит» обыграл «Балтику» в матче второго этапа ¼ финала «пути регионов» Кубка России по футболу и выбил калининградский клуб из турнира.

«Зенит» с 42 очками занимает второе место. «Оренбург» с 15-ю очками занимает 14-е место, располагаясь в зоне стыковых матчей.

Футболисты «Оренбурга» в прошлом туре обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0. Голы забили Максим Савельев (34-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (71, с пенальти).

Однако 4 марта оренбургская команда уступила самарским «Крыльям Советов» в матче второго четвертьфинального этапа Кубка России и не смогла выйти в полуфинал турнира.

«Рубин» — «Краснодар»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 8.03.2026, 17:00
Рубин
-
Краснодар
-

Дата и время: 8 марта, 17:00.

Место: «Ак Барс Арена».

Футболисты «Краснодара» в прошлом туре обыграли «Ростов» со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (восьмая минута, с пенальти) и Никита Кривцов (73).

Краснодарский клуб в девятом матче подряд в чемпионате России забил в первом тайме — это новый клубный рекорд.

Однако в Кубке России «Краснодар» уступил ЦСКА в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России (1:3). После матча футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев заявили о расистских выкриках в адрес Джона Кордобы. В ЦСКА заявили, что начали расследование, но отметили, что колумбиец — «не только большой игрок, но и мастер провокаций». Второй матч полуфинала между командами состоится в Краснодаре 17 марта.

«Краснодар» после 19 туров набрал 43 очка и возглавляет таблицу. «Рубин» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: РИА "Новости"

«Рубин» на прошлой неделе уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2). Единственым голом у казанской команды отличился Дардан Шабанхаджай (35).

В зимнюю паузу в «Рубине» сменился главный тренер: Рашид Рахимов, который возглавлял казанцев с апреля 2023 года, был отправлен в отставку 13 января. Его сменил испанец Франк Артига.

ЦСКА — «Динамо»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 8.03.2026, 19:30
ЦСКА
-
Динамо
-

Дата и время: 8 марта, 19:30.

Место: «ВЭБ Арена».

ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей в РПЛ. В прошлом туре московская команда уступила грозненскому «Ахмату» (0:1). При этом, в Кубке России ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

«Армейцы» с 36 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. У «Динамо» 24 очка и восьмая строчка.

Московское «Динамо» в прошлом туре уверенно обыграло самарские «Крылья Советов». Игра в Москве завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Константин Тюкавин (15-я минута), Муми Нгамале (26-я с пенальти), Антон Миранчук (34) и Ярослав Гладышев (72).

«Бело-голубые» впервые в этом сезоне РПЛ выиграли с разницей в четыре мяча, при этом у команды было две победы со счетом 4:0 в Кубке России — над «Крыльями Советов» в октябре и «Сочи» в сентябре.

Также «Динамо» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России разгромило столичный «Спартак». Встреча в Москве закончилась со счетом 5:2.

«Локомотив» — «Ахмат»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 9.03.2026, 16:30
Локомотив
-
Ахмат
-

Дата и время: 9 марта, 17:30.

Место: «РЖД Арена».

Футболисты московского «Локомотива» в 19-м туре обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1. Эта победа стала для команды Михаила Галактионова третьей подряд в РПЛ. В составе победителей голы забили Дмитрий Воробьев (15-я минута) и Лукас Фассон (72).

На 44-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард «Локомотива» Александр Руденко, который пропустит матч с «Ахматом».

При этом, «Локомотив» 5 марта обыграл тульский «Арсенал» в матче второго этапа ¼ финала «пути регионов» Кубка России и вышел в полуфинал турнира.

«Железнодорожники» набрали 40 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Грозненкий «Ахмат» перед 20-м туром набрал 25 очков и занимает седьмую строчку.

Клуб Станислава Черчесова в прошлом туре обыграл московский ЦСКА. Мяч на четвертой минуте забил Максим Самородов.

«Ахмат» идет на серии из трех побед в РПЛ: в последних двух турах перед зимней паузой грозненская команда обыграла «Динамо» (2:1) и «Оренбург» (1:0).

«Спартак» — «Акрон»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 9.03.2026, 19:00
Спартак
-
Акрон
-

Дата и время: 9 марта, 19:00.

Место: «ЛУКОЙЛ Арена».

«Спартак» 2 марта победил «Сочи» в матче 19-го тура. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». В составе московского клуба голами отметились Эсекьель Барко (22-я минута), Маркиньос (79) и Пабло Солари (90+2).

Матч 19-го тура между командами должен был состоятся 1 марта, но из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи и Сириусе встречу отложили на час, но так и не начали. Было принято решение перенести встречу на 2 марта.

Хуан Карседо стал первым тренером «Спартака» с 2018 года, которому удалось победить в первом матче в РПЛ. Карседо возглавил команду в начале января.

Аргентинец Барко забил уже 19 голов за «Спартак». По этому показателю он сравнялся с бразильским полузащитником Алексом, который выступал за «красно-белых» с 2009 по 2011 год.

Однако 5 марта «Спартак» уступил московскому «Динамо» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России (2:5). Так, «Спартак» пропустил семь голов за две игры при Карседо.

После 19 туров «Спартак» с 32 очками расположился на шестом месте. «Акрон» набрал 21 очко и занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Тольяттинский клуб 28 февраля потерпел третье поражение подряд. «Акрон» уступил футболистам «Оренбурга» (2:0). На 36-й минуте лидер «Акрона» и лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил гол, но после просмотра VAR судья отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда. Всего на счету форварда в нынешнем сезоне пять голов и четыре передачи.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал за «красно-белых» в 2006—2015 годах. После со скандалом перешел в «Зенит», в составе которого завоевал практически все трофеи в карьере.

