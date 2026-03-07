«Зенит» поздравил Соболева с днем рождения

7 марта футболисту исполнилось 29 лет.
«Дорогой Александр! Поздравляем от всего сердца, желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера. Надеемся отпраздновать вместе еще много славных побед!» — говорится в сообщении.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. Он провел 56 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 13 голами и 5 результативными передачами.
Вместе с питерской командой нападающий стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2024/25.
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
3.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
79′
Составы команд
Балтика
81
Иван Кукушкин
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
8
Андрей Мендель
80′
2
Сергей Варатынов
14
Стефан Ковач
58′
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
46′
70′
23
Мингиян Бевеев
10
Илья Петров
58′
42
Владислав Поспелов
69′
77′
73
Максим Петров
39
Кирилл Степанов
45′
58′
91
Брайан Александр Хиль
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
66
Роман Вега
33
Нино
61
Даниил Кондаков
6
Ваня Дркушич
65′
78
Игорь Дивеев
17
Андрей Мостовой
90′
21
Александр Ерохин
9
Джон Дуран
65′
31
Густаво Мантуан
20
Педро
33′
46′
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
75′
7
Александр Соболев
Статистика
Балтика
Зенит
Желтые карточки
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти