«Зенит» поздравил Соболева с днем рождения

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.04
П2
2.68
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.52
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.17
П2
1.57
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.75
П2
1.56
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.90
П2
1.94
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.42
П2
6.64
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.53
П2
2.78
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.46
П2
2.64
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.31
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.08
П2
3.62
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.85
П2
5.30
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.12
X
3.95
П2
1.85
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.96
П2
5.00
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.52
П2
1.96
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.14
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.63
П2
2.25
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2

«Зенит» поздравил Соболева с днем рождения

Пресс-служба «Зенита» обратилась к нападающему Александру Соболеву в честь дня рождения.

Источник: РИА "Новости"

7 марта футболисту исполнилось 29 лет.

«Дорогой Александр! Поздравляем от всего сердца, желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера. Надеемся отпраздновать вместе еще много славных побед!» — говорится в сообщении.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. Он провел 56 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 13 голами и 5 результативными передачами.

Вместе с питерской командой нападающий стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2024/25.

Балтика
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
3.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
79′
Составы команд
Балтика
81
Иван Кукушкин
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
8
Андрей Мендель
80′
2
Сергей Варатынов
14
Стефан Ковач
58′
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
46′
70′
23
Мингиян Бевеев
10
Илья Петров
58′
42
Владислав Поспелов
69′
77′
73
Максим Петров
39
Кирилл Степанов
45′
58′
91
Брайан Александр Хиль
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
66
Роман Вега
33
Нино
61
Даниил Кондаков
6
Ваня Дркушич
65′
78
Игорь Дивеев
17
Андрей Мостовой
90′
21
Александр Ерохин
9
Джон Дуран
65′
31
Густаво Мантуан
20
Педро
33′
46′
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
75′
7
Александр Соболев
Статистика
Балтика
Зенит
Желтые карточки
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти