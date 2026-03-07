«Ростов» в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с «Балтикой»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Ростов» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. В составе «Балтики» мяч забил Брайан Хиль (40-я минута). У «Ростова» на третьей добавленной ко второму тайму минуте отличился Роналдо.
На 78-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Миронов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 18-й минуте главный арбитр Василий Казарцев отменил гол защитника ростовчан Умара Сако из-за офсайда у Егора Голенкова, воспользовавшись помощью системы видеоассистента рефери (VAR).
«Балтика», набрав 36 очков, занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Ростов» с 22 баллами идет десятым.
В следующем туре «Балтика» сыграет в Москве с ЦСКА 14 марта. «Ростов» в этот же день примет столичное «Динамо».
Джонатан Альба
Андрей Талалаев
Роналдо
(Алексей Миронов)
90+3′
Брайан Александр Хиль
(Мингиян Бевеев)
39′
Алексей Миронов
79′
1
Рустам Ятимов
22
Давид Семенчук
3
Умар Сако
7
Роналдо
67
Герман Игнатов
99
Тимур Сулейманов
9
Мохаммад Мохеби
8
Алексей Миронов
4
Виктор Мелехин
89′
5
Данила Прохин
69
Егор Голенков
69′
18
Константин Кучаев
62
Иван Комаров
81′
91
Антон Шамонин
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
90+1′
68
Михаил Рядно
10
Илья Петров
48′
91
Брайан Александр Хиль
79′
25
Александр Филин
26
Иван Беликов
31′
79′
15
Тентон Йенне
22
Николай Титков
46′
69
Ираклий Манелов
88′
89′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
89′
14
Стефан Ковач
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
