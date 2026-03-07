«Ростов» в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с «Балтикой»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.63
П2
11.75
Футбол. Франция
перерыв
Нант
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.20
П2
4.55
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.50
П2
17.00
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.83
П2
5.31
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.99
П2
1.82
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.28
П2
5.49
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.59
П2
1.88
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.41
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.70
П2
2.17
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

«Ростов» в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с «Балтикой»

Гол Роналдо в добавленное время принес «Ростову» ничью в матче РПЛ с «Балтикой».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Ростов» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. В составе «Балтики» мяч забил Брайан Хиль (40-я минута). У «Ростова» на третьей добавленной ко второму тайму минуте отличился Роналдо.

На 78-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Миронов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 18-й минуте главный арбитр Василий Казарцев отменил гол защитника ростовчан Умара Сако из-за офсайда у Егора Голенкова, воспользовавшись помощью системы видеоассистента рефери (VAR).

«Балтика», набрав 36 очков, занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Ростов» с 22 баллами идет десятым.

В следующем туре «Балтика» сыграет в Москве с ЦСКА 14 марта. «Ростов» в этот же день примет столичное «Динамо».

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
7.03.2026, 16:45 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 6952 зрителя
Главные тренеры
Джонатан Альба
Андрей Талалаев
Голы
Ростов
Роналдо
(Алексей Миронов)
90+3′
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Мингиян Бевеев)
39′
Нереализованные пенальти
Ростов
Алексей Миронов
79′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
22
Давид Семенчук
3
Умар Сако
7
Роналдо
67
Герман Игнатов
99
Тимур Сулейманов
9
Мохаммад Мохеби
8
Алексей Миронов
4
Виктор Мелехин
89′
5
Данила Прохин
69
Егор Голенков
69′
18
Константин Кучаев
62
Иван Комаров
81′
91
Антон Шамонин
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
90+1′
68
Михаил Рядно
10
Илья Петров
48′
91
Брайан Александр Хиль
79′
25
Александр Филин
26
Иван Беликов
31′
79′
15
Тентон Йенне
22
Николай Титков
46′
69
Ираклий Манелов
88′
89′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
89′
14
Стефан Ковач
Статистика
Ростов
Балтика
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
3
3
Угловые
4
2
Фолы
9
18
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти