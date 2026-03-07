Россия вошла в топ-10 стран по затратам на футбольные трансферы за 10 лет

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия заняла десятое место в списке стран с наибольшими затратами на футбольные трансферы за период с 2016 года по 2025 год по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
За последнее десятилетие российские клубы суммарно потратили 1,83 млрд евро. Список возглавляет Англия с общей суммой трансферов в 28,96 млрд. Второе место заняла Италия (12,27 млрд), третье — Испания (8,41).
Вся десятка выглядит следующим образом: 1. Англия (28,96), 2. Италия (12,27), 3. Испания (8,41), 4. Германия (8,33), 5. Франция (8,29), 6. Саудовская Аравия (3,02), 7. Португалия (2,11), 8. Бразилия (2,05), 9. Китай (1,92), 10. Россия (1,83).