Тренер «Балтики» после ничьей с «Ростовом»: «Обидно проигрывать в добавленное время»

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась вничью со счетом 1:1.
"Конечно, обидно проигрывать в добавленное время, когда на 87-й минуте могли закончить игру — при угловом Филин не забил, ударил по центру, без помех бил, в любой угол забивай и все — 2:0.
Мы знали, что «Ростов» играет просто, но когда увидели, что два нападающих больших выходят, мы поняли, что будет совсем просто: простая игра в касание вперед, борьба, подборы. Где-то сказалась, может, тяжелая дорога, что не дотерпели. Оговорился про поражение? Для нас эта ничья — это поражение.
«Ростов» слишком упрощал игру — мы так не играем. Они в касание бьют вперед, борются, подбирают, все. Мы так не играем. Мы стараемся заиграть куда-то во фланг, передачу дать вразрез, за спину. В такой футбол в касание вперед мы не играем.
«Балтика» уже в третьем матче подряд пропускает ближе к концу матча? Когда ты играешь с «Зенитом», у которого два состава и выходят на замену игроки миллионеры еще круче тех, которые в стартовом составе играли, игроки сборных, то тяжело и в концовке, и в начале. Потерять концентрацию против таких игроков можно в любом моменте. Класс этой команды в том, что они с двух моментов один выжимают. Здесь чуть другая ситуация — мы должны были сами забивать в концовке. Немножко сравнивать тяжело те две игры и вот эту", — сказал Нагайцев на пресс-конференции.