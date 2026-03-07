Тренер «Балтики» после ничьей с «Ростовом»: «Обидно проигрывать в добавленное время»

«Балтика» уже в третьем матче подряд пропускает ближе к концу матча? Когда ты играешь с «Зенитом», у которого два состава и выходят на замену игроки миллионеры еще круче тех, которые в стартовом составе играли, игроки сборных, то тяжело и в концовке, и в начале. Потерять концентрацию против таких игроков можно в любом моменте. Класс этой команды в том, что они с двух моментов один выжимают. Здесь чуть другая ситуация — мы должны были сами забивать в концовке. Немножко сравнивать тяжело те две игры и вот эту", — сказал Нагайцев на пресс-конференции.