Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.46
П2
2.20
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.20
П2
1.73
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.80
П2
10.50
Футбол. Первая лига
08.03
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Тренер «Балтики» после ничьей с «Ростовом»: «Обидно проигрывать в добавленное время»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом».

Источник: Sport24

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась вничью со счетом 1:1.

"Конечно, обидно проигрывать в добавленное время, когда на 87-й минуте могли закончить игру — при угловом Филин не забил, ударил по центру, без помех бил, в любой угол забивай и все — 2:0.

Мы знали, что «Ростов» играет просто, но когда увидели, что два нападающих больших выходят, мы поняли, что будет совсем просто: простая игра в касание вперед, борьба, подборы. Где-то сказалась, может, тяжелая дорога, что не дотерпели. Оговорился про поражение? Для нас эта ничья — это поражение.

«Ростов» слишком упрощал игру — мы так не играем. Они в касание бьют вперед, борются, подбирают, все. Мы так не играем. Мы стараемся заиграть куда-то во фланг, передачу дать вразрез, за спину. В такой футбол в касание вперед мы не играем.

«Балтика» уже в третьем матче подряд пропускает ближе к концу матча? Когда ты играешь с «Зенитом», у которого два состава и выходят на замену игроки миллионеры еще круче тех, которые в стартовом составе играли, игроки сборных, то тяжело и в концовке, и в начале. Потерять концентрацию против таких игроков можно в любом моменте. Класс этой команды в том, что они с двух моментов один выжимают. Здесь чуть другая ситуация — мы должны были сами забивать в концовке. Немножко сравнивать тяжело те две игры и вот эту", — сказал Нагайцев на пресс-конференции.