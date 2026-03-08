За «Спартак» стало сложно болеть. Как великий клуб окончательно потерял лицо

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.13
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.94
X
4.64
П2
1.48
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.04
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.04
П2
2.78
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.87
П2
6.30
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.93
П2
6.00
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.66
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.65
П2
1.84
Футбол. Франция
17:00
Ланс
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.66
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.12
П2
2.23
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.91
П2
2.83
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.03
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.40
П2
6.40
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.61
П2
2.57
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.70
П2
3.10
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.14
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.40
П2
1.94
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.16
П2
2.85
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2

За «Спартак» стало сложно болеть. Как великий клуб окончательно потерял лицо

Боль.

Источник: РИА "Новости"

Автор Sport24 Марсель Арзуманян — о разбитом сердце.

Всю зиму все, кто следит за «Спартаком» (и даже те, кто нет), читали один и тот же пассаж: в клубе появился тренер, с которым наконец классная атмосфера, который водил футболистов за ручку и располагал их на поле почти под линейку. Нагрузки, бодрый настрой, желание играть агрессивно, в прессинг — стало казаться, что такого никогда не было. Будто после уходов Руя, Ваноли, Абаскаля, Станковича — да примерно всех тренеров за последние годы — все было не так.

Источник: РИА "Новости"

Хорошо, что фанаты, кажется, стали догадываться — это очередной заход на бесконечный цикл: одни и те же результаты, мемы, истории — все это крутится от тренера к тренеру. Настолько часто, что у большинства выработался иммунитет.

Матч против «Сочи» — с отрывом худшей команды РПЛ — не индикатор успехов команды, хотя и там были вопросы (как минимум — к порой пугающей реализации). Игра посерьезнее — против «Динамо»: статусный соперник, Москва и важный матч, если клуб ставит себе хоть какие-то цели. Пересказывать ход встречи, кажется, не имеет смысла — в середине второго тайма команда пропала, начался шквал диких, детских ошибок в обороне. В итоге — пощечина 5:2.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

После матча попытались высказаться лидеры «Спартака»: Роман Зобнин, на котором была капитанская повязка, сформулировал свою мысль так:

— Можно ли сказать, что «Спартак» поплыл?

— Это есть, отрезками поплыли, проиграли. Были моменты, когда поплыли. Можно и так сказать. Хочется извиниться перед болельщиками. В дерби непозволительно так играть. Давайте не будем превозносить «Спартак». Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, когда проигрываем, что мы говно. Двигаемся в чемпионате. В Кубке ничего не потеряно, есть право на ошибку. Реально отыграть минус три гола, — сказал 32-летний полузащитник.

Только правда в том, что «Спартак» уже давно никто всерьез не превозносит. Просто нет поводов это делать: редкие важные победы осенью тут же гасились необъяснимыми потерями очков — за победами над ЦСКА и «Локо» следовали до злости обидное поражение «Балтике» и ничья с «Динамо». А первые полгода Станковича в Москве, когда у клуба действительно получалось многое, были по футбольным меркам давно.

«Спартак» перестал быть силой: красно-белые больше никому не угрожают, а цитата Зобнина невольно заставляет задуматься: «Блин, правда: может, надо скромнее относиться к команде?».

Почему мы требуем достижений от клуба, у которого за последние годы — Кубок и неожиданное первое место в группе ЛЕ?

В «Спартаке» нет футболистов, за которых хочется переживать. Звезды РПЛ — футболисты «Краснодара», ЦСКА, «Зенита», «Динамо», «Локомотива». Даже в «Ростове» и в «Балтике» есть герои лиги: Вахания, до недавнего времени — Глебов, Бориско, даже Хиль.

Дорогие легионеры красно-белых — Гарсия, Солари — совсем не лидеры, а на такой ценник (суммарно обошлись почти в 40 млн евро) мог повестись только «Спартак». Клуб доят, при этом, кажется, либо всех все устраивает, либо это еще не всем ясно. За последние 10 лет — да, с разным руководством — клуб ушел в минус по трансферам почти на 180 млн евро. Это худший результат в РПЛ. Чуть позитивнее ситуация у «Зенита» — петербуржцы ушли в минус почти на 140 млн. При этом клуб исправно тащит титулы эти десять лет и намного чаще привозит действительно крутых легионеров.

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Украшение РПЛ — Сперцян, Агкацев, иногда Кордоба, Тюкавин, Кисляк, Глебов, Батраков. Кто в этом списке от «Спартака»? Люксембуржец Мартинс в клубе уже больше, чем бразилец Фернандо — однако, кажется, второго будут вспоминать сильно дольше. Прыжки Зе Луиша отпечатались, а что останется после Угальде? Порой радует Барко, голова которого уже не первое окно занята переходом в другой клуб.

Главный показатель любви болельщиков к футболистам — фольклор, который создается вокруг них: мемы, байки, шутки. Даже пристальное изучение личной жизни — это любовь. Ни за кем из сегодняшнего «Спартака» следить не желается. Часто это либо невыдающиеся воспитанники, либо легионеры, которые заработают, не запомнятся ничем, кроме подвернутых шорт, и уедут.

В клубе нет ни нового «Антошки», ни «похорон» от Глушакова, ни спартанца Жиго — просто не осталось лидеров и знаковых фигур.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» все сложнее понять: тренеры будто специально избегают очевидных решений. Истерики Абаскаля, эксперименты Станковича, на этом пути сейчас и Карседо. Ругать последнего пока рано, но если к осени клуб снова будет в диапазоне от четвертого до седьмого места — удивленных болельщиков, обновляющих турнирную таблицу, будет мало.

Сложно понять не только тренеров с непопулярными решениями. Клуб превратился в неповоротливую махину, которая не может объяснить: зачем продлять Станковича после проваленной весны, где новый контракт для единственного толкового вингера Бонгонды, зачем клубу Ливай Гарсия, если он не форвард, зачем Саусь, Заболотный.

***

Безусловно, забивать на клуб по всем этим причинам или странно, или просто глупо. Но проговорить это хочется: сегодняшний «Спартак» делает многое, чтобы интерес к нему остыл. И еще страшнее, что конца у этого туннеля совсем не видно.