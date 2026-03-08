За «Спартак» стало сложно болеть. Как великий клуб окончательно потерял лицо

Автор Sport24 Марсель Арзуманян — о разбитом сердце.
Всю зиму все, кто следит за «Спартаком» (и даже те, кто нет), читали один и тот же пассаж: в клубе появился тренер, с которым наконец классная атмосфера, который водил футболистов за ручку и располагал их на поле почти под линейку. Нагрузки, бодрый настрой, желание играть агрессивно, в прессинг — стало казаться, что такого никогда не было. Будто после уходов Руя, Ваноли, Абаскаля, Станковича — да примерно всех тренеров за последние годы — все было не так.
Хорошо, что фанаты, кажется, стали догадываться — это очередной заход на бесконечный цикл: одни и те же результаты, мемы, истории — все это крутится от тренера к тренеру. Настолько часто, что у большинства выработался иммунитет.
Матч против «Сочи» — с отрывом худшей команды РПЛ — не индикатор успехов команды, хотя и там были вопросы (как минимум — к порой пугающей реализации). Игра посерьезнее — против «Динамо»: статусный соперник, Москва и важный матч, если клуб ставит себе хоть какие-то цели. Пересказывать ход встречи, кажется, не имеет смысла — в середине второго тайма команда пропала, начался шквал диких, детских ошибок в обороне. В итоге — пощечина 5:2.
После матча попытались высказаться лидеры «Спартака»: Роман Зобнин, на котором была капитанская повязка, сформулировал свою мысль так:
— Можно ли сказать, что «Спартак» поплыл?
— Это есть, отрезками поплыли, проиграли. Были моменты, когда поплыли. Можно и так сказать. Хочется извиниться перед болельщиками. В дерби непозволительно так играть. Давайте не будем превозносить «Спартак». Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, когда проигрываем, что мы говно. Двигаемся в чемпионате. В Кубке ничего не потеряно, есть право на ошибку. Реально отыграть минус три гола, — сказал 32-летний полузащитник.
Только правда в том, что «Спартак» уже давно никто всерьез не превозносит. Просто нет поводов это делать: редкие важные победы осенью тут же гасились необъяснимыми потерями очков — за победами над ЦСКА и «Локо» следовали до злости обидное поражение «Балтике» и ничья с «Динамо». А первые полгода Станковича в Москве, когда у клуба действительно получалось многое, были по футбольным меркам давно.
«Спартак» перестал быть силой: красно-белые больше никому не угрожают, а цитата Зобнина невольно заставляет задуматься: «Блин, правда: может, надо скромнее относиться к команде?».
Почему мы требуем достижений от клуба, у которого за последние годы — Кубок и неожиданное первое место в группе ЛЕ?
В «Спартаке» нет футболистов, за которых хочется переживать. Звезды РПЛ — футболисты «Краснодара», ЦСКА, «Зенита», «Динамо», «Локомотива». Даже в «Ростове» и в «Балтике» есть герои лиги: Вахания, до недавнего времени — Глебов, Бориско, даже Хиль.
Дорогие легионеры красно-белых — Гарсия, Солари — совсем не лидеры, а на такой ценник (суммарно обошлись почти в 40 млн евро) мог повестись только «Спартак». Клуб доят, при этом, кажется, либо всех все устраивает, либо это еще не всем ясно. За последние 10 лет — да, с разным руководством — клуб ушел в минус по трансферам почти на 180 млн евро. Это худший результат в РПЛ. Чуть позитивнее ситуация у «Зенита» — петербуржцы ушли в минус почти на 140 млн. При этом клуб исправно тащит титулы эти десять лет и намного чаще привозит действительно крутых легионеров.
Украшение РПЛ — Сперцян, Агкацев, иногда Кордоба, Тюкавин, Кисляк, Глебов, Батраков. Кто в этом списке от «Спартака»? Люксембуржец Мартинс в клубе уже больше, чем бразилец Фернандо — однако, кажется, второго будут вспоминать сильно дольше. Прыжки Зе Луиша отпечатались, а что останется после Угальде? Порой радует Барко, голова которого уже не первое окно занята переходом в другой клуб.
Главный показатель любви болельщиков к футболистам — фольклор, который создается вокруг них: мемы, байки, шутки. Даже пристальное изучение личной жизни — это любовь. Ни за кем из сегодняшнего «Спартака» следить не желается. Часто это либо невыдающиеся воспитанники, либо легионеры, которые заработают, не запомнятся ничем, кроме подвернутых шорт, и уедут.
В клубе нет ни нового «Антошки», ни «похорон» от Глушакова, ни спартанца Жиго — просто не осталось лидеров и знаковых фигур.
«Спартак» все сложнее понять: тренеры будто специально избегают очевидных решений. Истерики Абаскаля, эксперименты Станковича, на этом пути сейчас и Карседо. Ругать последнего пока рано, но если к осени клуб снова будет в диапазоне от четвертого до седьмого места — удивленных болельщиков, обновляющих турнирную таблицу, будет мало.
Сложно понять не только тренеров с непопулярными решениями. Клуб превратился в неповоротливую махину, которая не может объяснить: зачем продлять Станковича после проваленной весны, где новый контракт для единственного толкового вингера Бонгонды, зачем клубу Ливай Гарсия, если он не форвард, зачем Саусь, Заболотный.
***
Безусловно, забивать на клуб по всем этим причинам или странно, или просто глупо. Но проговорить это хочется: сегодняшний «Спартак» делает многое, чтобы интерес к нему остыл. И еще страшнее, что конца у этого туннеля совсем не видно.