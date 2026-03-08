За «Спартак» стало сложно болеть. Как великий клуб окончательно потерял лицо

Дорогие легионеры красно-белых — Гарсия, Солари — совсем не лидеры, а на такой ценник (суммарно обошлись почти в 40 млн евро) мог повестись только «Спартак». Клуб доят, при этом, кажется, либо всех все устраивает, либо это еще не всем ясно. За последние 10 лет — да, с разным руководством — клуб ушел в минус по трансферам почти на 180 млн евро. Это худший результат в РПЛ. Чуть позитивнее ситуация у «Зенита» — петербуржцы ушли в минус почти на 140 млн. При этом клуб исправно тащит титулы эти десять лет и намного чаще привозит действительно крутых легионеров.