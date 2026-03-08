«Оренбург» и «Зенит» назвали стартовые составы команд

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Паласилс, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.
«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Вендел, Луис Энрике, Джон Джон, Глушенков, Педро, Соболев.
Главным арбитром встречи будет Сергей Цыганок.
