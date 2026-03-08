«Оренбург» и «Зенит» назвали стартовые составы команд

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Зенит
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
6.70
П2
1.20
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
4.37
X
1.70
П2
6.12
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.99
П2
3.65
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.04
П2
2.78
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.87
П2
6.15
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
5.60
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.72
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.65
П2
1.78
Футбол. Франция
17:00
Ланс
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.35
П2
2.67
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.12
П2
2.23
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.94
X
2.92
П2
2.80
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.63
П2
4.15
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.49
П2
6.50
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.63
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.70
П2
3.15
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.27
П2
3.15
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.19
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.14
П2
2.87
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.20
П2
2.36
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.99
П2
5.20
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.12
П2
3.75
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2

«Оренбург» и «Зенит» назвали стартовые составы команд

8 марта «Оренбург» примет «Зенит» на своем поле в матче 20-го тура РПЛ. Игра начнется в 12:00 мск.

Источник: Sport24

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Паласилс, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Вендел, Луис Энрике, Джон Джон, Глушенков, Педро, Соболев.

Главным арбитром встречи будет Сергей Цыганок.

