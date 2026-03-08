ЭСК вынесла вердикт по отмененному голу Дзюбы в матче «Оренбург» — «Акрон»

«Артем Дзюба находится в положении “вне игры” в момент передачи от Максима Болдырева. Плечо Дзюбы находится ближе к линии ворот соперника, чем стопа предпоследнего игрока обороны Эмила Ценова.
ВАР принял верное фактическое решение, исходя из начертания офсайдных линий по указанным крайним точкам игроков", — говорится в мотивировочной части, опубликованной на официальном сайте РФС.
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 2888 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Заур Тедеев
Голы
Оренбург
Максим Савельев
34′
Эмирджан Гюрлюк
71′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
90+4′
6
Джон Алекс Паласиос
8
Дамиан Пуэбла
78
Руслан Куль
72′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
90′
38
Артем Касимов
9
Максим Савельев
84′
30
Гедеон Гузина
26
Эмил Ценов
72′
33
Ираклий Квеквескири
59
Тигран Аванесян
27′
72′
37
Ду Кейрос
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
26
Родриго Эшковал
28′
19
Марат Бокоев
23
Кристиян Бистрович
75′
6
Максим Кузьмин
84′
15
Стефан Лончар
61′
35
Ифет Джаковац
71
Дмитрий Пестряков
75′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
61′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Оренбург
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
8
5
Угловые
4
5
Фолы
14
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти