«Зенит» не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» в гостях уступил «Оренбургу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Оренбурге в воскресенье и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. «Зенит» в первом тайме вывел вперед Александр Соболев (12-я минута). «Оренбургу» победу принесли Эмил Ценов (62) и Евгений Болотов (86). На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, не попав в створ ворот. В компенсированное время пенальти не смог забить полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
«Зенит» потерпел второе поражение в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В предыдущий раз команда Сергея Семака уступила 9 августа в матче четвертого тура против «Ахмата» (0:1).
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
