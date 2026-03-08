Ричмонд
«Зенит» не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа

«Зенит» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» в гостях уступил «Оренбургу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Оренбурге в воскресенье и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. «Зенит» в первом тайме вывел вперед Александр Соболев (12-я минута). «Оренбургу» победу принесли Эмил Ценов (62) и Евгений Болотов (86). На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, не попав в створ ворот. В компенсированное время пенальти не смог забить полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

«Зенит» потерпел второе поражение в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В предыдущий раз команда Сергея Семака уступила 9 августа в матче четвертого тура против «Ахмата» (0:1).

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Оренбург
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Зенит
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Нереализованные пенальти
Зенит
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
5
5
Угловые
8
5
Фолы
18
6
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти