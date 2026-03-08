«Зенит» не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа

Встреча прошла в Оренбурге в воскресенье и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. «Зенит» в первом тайме вывел вперед Александр Соболев (12-я минута). «Оренбургу» победу принесли Эмил Ценов (62) и Евгений Болотов (86). На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, не попав в створ ворот. В компенсированное время пенальти не смог забить полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.