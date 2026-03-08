Шок в Оренбурге: «Зенит» не забил два пенальти и сенсационно проиграл!

Барриос и Дуран в запасе
«Зенит» вошел в весеннюю часть сезона со скрипом. В обоих матчах с «Балтикой» — в чемпионате и FONBET Кубке России — сине-бело-голубые с огромным трудом одержали победы. Результат есть, как есть и вопросы к игре команды Сергея Семака.
Во встречах с калининградцами победные мячи забивали те, кто начал весну в запасе — Луис Энрике и Соболев. Россиянин после своего гола вообще устроил шоу — грозно показал тренерскому штабу, что должен быть на поле, а затем произнес фразу, моментально ставшую мемной: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого».
Семак уловил посыл форварда: и «плохой мальчик», и Луис Энрике в Оренбурге начали игру с первых минут. Перестановки существенно повлияли на расстановку гостей: на скамейку переместился не только Дуран, но и Барриос. Колумбиец в «Зените» незаменим, ведь опорника такого уровня в составе больше нет, но сейчас Семак вынужден был расставить приоритеты: еще одна желтая карточка — и Барриоса ждет дисквалификация, а в следующем туре в Петербург приедет «Спартак».
Матч проходил в праздничный день. В честь 8 марта «Зенит» переоделся в форму женской команды с орнаментом решетки Михайловского сада. Но вообще воспоминания об этой дате у сине-бело-голубых мрачные — ровно год назад в Воронеже был удален Вендел за тот самый жест трибунам.
Событийный старт игры
На этот раз игра для «Зенита» тоже началась с не самых лучших эмоций для петербуржцев. Уже на 9-й минуте в ворота «Оренбурга» был назначен пенальти за игру рукой Муфи. К мячу подошел Мантуан, но даже не попал в створ.
Впрочем, уже через пару минут ошибку бразильца исправил Соболев, замкнув шикарный навес Джона Джона. Александр забил второй гол за неделю и впервые отличился в двух подряд матчах за «Зенит». Но еще важнее, что экс-форвард «Спартака» стал вторым бомбардиром команды во всех турнирах этого сезона — у него, Кассьерры и Мостового теперь по 7 голов, а у Глушенкова 10.
Соболев вообще классно начал матч. На 2-й минуте он ассистировал Джону Джону, когда тот нанес первый опасный удар, затем Александр заработал пенальти и наконец открыл счет.
Шансы хозяев
Вскоре «Зенит» мог удвоить счет: Ценов вынес мяч с линии. Но и «Оренбург» был достаточно настырен, особенно на угловых. Хозяева громили вице-чемпиона России по числу стандартных положений, и часть из них была действительно опасной. Например, на 34-й минуте Савельев дезориентировал Адамова, и тот неуверенно отбил пущенный со штрафного мяч. Зато в следующей атаке голкипер «Зенита» полноценно спас команду, когда бил Томпсон.
«Оренбург» если и не наиграл на гол к перерыву, то точно показал, как именно он намерен его забить. «Зенит» без Барриоса проседал в центре поля — Вендел с Педро пытались его заменить, но они прежде всего атакующие футболисты, и это сказывалось. Кроме того, слабо играл Мантуан. Как следствие, хозяева пользовались проблемами «Зенита» в середине поля и на правом фланге, так что у ворот Адамова все время было напряжение.
Переворот команды Ахметзянова
Второй тайм «Зенит» начал примерно так же хорошо, как и первый. Отлично проявил себя Джон Джон — сначала он мог забить после углового, а затем прекрасной передачей вывел Луиса Энрике один на один с Овсянниковым, но форвард сборной Бразилии загубил момент.
Эпизод с участием Энрике оказался ключевым и переломным. После этого «Оренбург» перехватил инициативу и стал все активнее давить на штрафную Адамову. На 64-й минуте это привело к голу — Педро так неудачно попытался вынести мяч из штрафной, что он от него же залетел в ворота.
«Зенит» совершенно не был готов к такому сюжетному повороту, а «Оренбург» почувствовал, что игру вообще можно взять. На 74-й минуте Гюрлюк едва не вывел команду вперед: пробил головой в сетку с внешней стороны ворот.
Семак пытался спасти ситуацию и выпустил четырех атакующих игроков подряд, но вместо забитого мяча «Зенит» получил пропущенный. После еще одного навала хозяев Болотов сделал счет 2:1!
Только тут «Зенит» включился, но и то финишный отрезок был больше похож на нервные попытки спастись любым способом. И шанс представился: Кондаков заработал пенальти в добавленное время, и на этот раз к мячу подошел Мостовой. Но выстрелил в перекладину. «Зенит» не забил два 11-метровых за игру, причем оба раза не попал в створ.
2:1 — «Оренбург» героически перевернул ход тяжелейшего матча, а петербуржцы проиграли во второй раз в чемпионате и существенно осложнили себе ситуацию в золотой гонке.
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти