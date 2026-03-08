Шок в Оренбурге: «Зенит» не забил два пенальти и сенсационно проиграл!

«Оренбург» если и не наиграл на гол к перерыву, то точно показал, как именно он намерен его забить. «Зенит» без Барриоса проседал в центре поля — Вендел с Педро пытались его заменить, но они прежде всего атакующие футболисты, и это сказывалось. Кроме того, слабо играл Мантуан. Как следствие, хозяева пользовались проблемами «Зенита» в середине поля и на правом фланге, так что у ворот Адамова все время было напряжение.