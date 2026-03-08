Ричмонд
Шок в Оренбурге: «Зенит» не забил два пенальти и сенсационно проиграл!

Гол Соболева не помог сине-бело-голубым.

Источник: ФК «Зенит»

Барриос и Дуран в запасе

«Зенит» вошел в весеннюю часть сезона со скрипом. В обоих матчах с «Балтикой» — в чемпионате и FONBET Кубке России — сине-бело-голубые с огромным трудом одержали победы. Результат есть, как есть и вопросы к игре команды Сергея Семака.

Во встречах с калининградцами победные мячи забивали те, кто начал весну в запасе — Луис Энрике и Соболев. Россиянин после своего гола вообще устроил шоу — грозно показал тренерскому штабу, что должен быть на поле, а затем произнес фразу, моментально ставшую мемной: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого».

Семак уловил посыл форварда: и «плохой мальчик», и Луис Энрике в Оренбурге начали игру с первых минут. Перестановки существенно повлияли на расстановку гостей: на скамейку переместился не только Дуран, но и Барриос. Колумбиец в «Зените» незаменим, ведь опорника такого уровня в составе больше нет, но сейчас Семак вынужден был расставить приоритеты: еще одна желтая карточка — и Барриоса ждет дисквалификация, а в следующем туре в Петербург приедет «Спартак».

Матч проходил в праздничный день. В честь 8 марта «Зенит» переоделся в форму женской команды с орнаментом решетки Михайловского сада. Но вообще воспоминания об этой дате у сине-бело-голубых мрачные — ровно год назад в Воронеже был удален Вендел за тот самый жест трибунам.

Событийный старт игры

На этот раз игра для «Зенита» тоже началась с не самых лучших эмоций для петербуржцев. Уже на 9-й минуте в ворота «Оренбурга» был назначен пенальти за игру рукой Муфи. К мячу подошел Мантуан, но даже не попал в створ.

Впрочем, уже через пару минут ошибку бразильца исправил Соболев, замкнув шикарный навес Джона Джона. Александр забил второй гол за неделю и впервые отличился в двух подряд матчах за «Зенит». Но еще важнее, что экс-форвард «Спартака» стал вторым бомбардиром команды во всех турнирах этого сезона — у него, Кассьерры и Мостового теперь по 7 голов, а у Глушенкова 10.

Соболев вообще классно начал матч. На 2-й минуте он ассистировал Джону Джону, когда тот нанес первый опасный удар, затем Александр заработал пенальти и наконец открыл счет.

Шансы хозяев

Вскоре «Зенит» мог удвоить счет: Ценов вынес мяч с линии. Но и «Оренбург» был достаточно настырен, особенно на угловых. Хозяева громили вице-чемпиона России по числу стандартных положений, и часть из них была действительно опасной. Например, на 34-й минуте Савельев дезориентировал Адамова, и тот неуверенно отбил пущенный со штрафного мяч. Зато в следующей атаке голкипер «Зенита» полноценно спас команду, когда бил Томпсон.

«Оренбург» если и не наиграл на гол к перерыву, то точно показал, как именно он намерен его забить. «Зенит» без Барриоса проседал в центре поля — Вендел с Педро пытались его заменить, но они прежде всего атакующие футболисты, и это сказывалось. Кроме того, слабо играл Мантуан. Как следствие, хозяева пользовались проблемами «Зенита» в середине поля и на правом фланге, так что у ворот Адамова все время было напряжение.

Переворот команды Ахметзянова

Второй тайм «Зенит» начал примерно так же хорошо, как и первый. Отлично проявил себя Джон Джон — сначала он мог забить после углового, а затем прекрасной передачей вывел Луиса Энрике один на один с Овсянниковым, но форвард сборной Бразилии загубил момент.

Эпизод с участием Энрике оказался ключевым и переломным. После этого «Оренбург» перехватил инициативу и стал все активнее давить на штрафную Адамову. На 64-й минуте это привело к голу — Педро так неудачно попытался вынести мяч из штрафной, что он от него же залетел в ворота.

«Зенит» совершенно не был готов к такому сюжетному повороту, а «Оренбург» почувствовал, что игру вообще можно взять. На 74-й минуте Гюрлюк едва не вывел команду вперед: пробил головой в сетку с внешней стороны ворот.

Семак пытался спасти ситуацию и выпустил четырех атакующих игроков подряд, но вместо забитого мяча «Зенит» получил пропущенный. После еще одного навала хозяев Болотов сделал счет 2:1!

Только тут «Зенит» включился, но и то финишный отрезок был больше похож на нервные попытки спастись любым способом. И шанс представился: Кондаков заработал пенальти в добавленное время, и на этот раз к мячу подошел Мостовой. Но выстрелил в перекладину. «Зенит» не забил два 11-метровых за игру, причем оба раза не попал в створ.

2:1 — «Оренбург» героически перевернул ход тяжелейшего матча, а петербуржцы проиграли во второй раз в чемпионате и существенно осложнили себе ситуацию в золотой гонке.

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Оренбург
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Зенит
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Нереализованные пенальти
Зенит
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
5
5
Угловые
8
5
Фолы
18
6
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
