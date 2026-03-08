Ричмонд
Тренер «Оренбурга» назвал сумасшедшей победу над «Зенитом» в РПЛ

В воскресенье «Оренбург» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1, гости не реализовали два пенальти.

Источник: ФК "Оренбург"

ОРЕНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Победа над петербургским «Зенитом» дает много положительных эмоций для футболистов «Оренбурга», такая игра запоминается. Такое мнение журналистам высказал главный тренер оренбуржцев Ильдар Ахметзянов.

В воскресенье «Оренбург» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Гости не реализовали два пенальти.

«Всех хочется поздравить с победой, наверное, сумасшедшей, с определенной драматургией, невероятной степенью волнения. Нужно отдать должное команде, всем, кто был на поле, получил время, — сказал Ахметзянов. — Да, они сегодня были максимально заряжены, что способствовало нашей победе. Команде нужно отдать должное, такие игры запоминаются. Конечно, тяжело сдержатся в плане эмоций, все мы понимаем. Так совпало, что сегодня Международный женский день, нужно поздравить девушек, пожелать им, чтобы они были счастливы, самое главное».

«В такой день, наверное, получается больше позитива, радости, эмоционального фона. Ты понимаешь, что тебя дома ждут близкие люди, ты победил в таком матче сильного соперника, проигрывая по ходу встречи. Каждая победа на посту главного тренера приносит много радости, каждая значима. Праздник, эмоциональный фон, драматургия, родные стены, болельщики гнали нас вперед. Это сильная победа над сильным соперником, ее не нужно как-то обесценивать. Но за нее тоже дают три очка, впереди у нас 10 матчей, в которых хотелось бы решать задачи, победы нам нужны. Поэтому будем надеяться, что красивые и нужные победы также будут впереди», — добавил Ахметзянов.

«Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Оренбург
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Зенит
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Нереализованные пенальти
Зенит
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
5
5
Угловые
8
5
Фолы
18
6
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти