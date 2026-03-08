Тренер «Оренбурга» назвал сумасшедшей победу над «Зенитом» в РПЛ

ОРЕНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Победа над петербургским «Зенитом» дает много положительных эмоций для футболистов «Оренбурга», такая игра запоминается. Такое мнение журналистам высказал главный тренер оренбуржцев Ильдар Ахметзянов.
В воскресенье «Оренбург» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Гости не реализовали два пенальти.
«Всех хочется поздравить с победой, наверное, сумасшедшей, с определенной драматургией, невероятной степенью волнения. Нужно отдать должное команде, всем, кто был на поле, получил время, — сказал Ахметзянов. — Да, они сегодня были максимально заряжены, что способствовало нашей победе. Команде нужно отдать должное, такие игры запоминаются. Конечно, тяжело сдержатся в плане эмоций, все мы понимаем. Так совпало, что сегодня Международный женский день, нужно поздравить девушек, пожелать им, чтобы они были счастливы, самое главное».
«В такой день, наверное, получается больше позитива, радости, эмоционального фона. Ты понимаешь, что тебя дома ждут близкие люди, ты победил в таком матче сильного соперника, проигрывая по ходу встречи. Каждая победа на посту главного тренера приносит много радости, каждая значима. Праздник, эмоциональный фон, драматургия, родные стены, болельщики гнали нас вперед. Это сильная победа над сильным соперником, ее не нужно как-то обесценивать. Но за нее тоже дают три очка, впереди у нас 10 матчей, в которых хотелось бы решать задачи, победы нам нужны. Поэтому будем надеяться, что красивые и нужные победы также будут впереди», — добавил Ахметзянов.
«Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти