Тренер «Оренбурга» назвал сумасшедшей победу над «Зенитом» в РПЛ

«В такой день, наверное, получается больше позитива, радости, эмоционального фона. Ты понимаешь, что тебя дома ждут близкие люди, ты победил в таком матче сильного соперника, проигрывая по ходу встречи. Каждая победа на посту главного тренера приносит много радости, каждая значима. Праздник, эмоциональный фон, драматургия, родные стены, болельщики гнали нас вперед. Это сильная победа над сильным соперником, ее не нужно как-то обесценивать. Но за нее тоже дают три очка, впереди у нас 10 матчей, в которых хотелось бы решать задачи, победы нам нужны. Поэтому будем надеяться, что красивые и нужные победы также будут впереди», — добавил Ахметзянов.