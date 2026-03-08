РПЛ рассказала о замерах температуры в Казани перед матчем «Рубин» — «Краснодар»

В лиге отметили, что по регламенту для проведения матча делегат и судья в присутствии представителей команд могут трижды провести температурные замеры — за три часа, два часа и час до времени начала встречи. Температура воздуха при замерах должна быть в пределах рекомендованных значений — от −15°С до 35.
В РПЛ подчеркнули, что окончательное решение о проведении матча при температуре, выходящей за пределы рекомендованных значений, принимает главный судья при обязательном наличии согласия обеих команд. Если любая из команд отказывается от проведения матча, то игра отменяется и переносится на другой срок в порядке, предусмотренном регламентом.