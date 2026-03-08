Матч РПЛ в Казани начнется в запланированное время, несмотря на мороз

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Краснодаром» начнется в запланированное время, несмотря на погодные условия в Казани, сообщила пресс-служба краснодарской команды.