Футбол. Германия
1-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.95
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
2.14
X
2.95
П2
5.60
Футбол. Италия
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.75
П2
5.50
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
1
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.05
П2
5.16
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
2
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.11
X
13.00
П2
101.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
0
:
Родина
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.02
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.12
П2
2.27
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.74
X
2.82
П2
3.15
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.61
П2
4.32
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.52
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.61
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.70
П2
3.20
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.22
П2
2.01
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.13
П2
2.86
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.15
П2
2.41
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.06
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.12
П2
3.80
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Семак извинился перед болельщицами «Зенита» после поражения в Оренбурге

Тренер «Зенита» Семак извинился перед болельщицами после поражения в Оренбурге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак извинился перед болельщицами футбольного клуба после поражения в Оренбурге.

В воскресенье «Зенит» в гостях уступил «Оренбургу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2, не реализовав два пенальти. Команда Семака потерпела первое поражение в РПЛ с 9 августа, когда уступила грозненскому «Ахмату» (0:1). «Зенит» упустил возможность обойти «Краснодар» и возглавить турнирную таблицу.

«В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат. Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами», — цитирует Семака Telegram-канал клуба.

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Оренбург
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Зенит
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Нереализованные пенальти
Зенит
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
5
5
Угловые
8
5
Фолы
18
6
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти