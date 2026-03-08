Семак извинился перед болельщицами «Зенита» после поражения в Оренбурге

«В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат. Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами», — цитирует Семака Telegram-канал клуба.