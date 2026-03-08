«Динамо» забило 13 голов за три матча — теперь досталось ЦСКА! Лусиано подставил новую команду

ЦСКА и «Динамо» произвели самое яркое впечатление после рестарта сезона. Армейцы не смогли показать максимум с «Ахматом», зато отлично выступили в Кубке против «Краснодара». Их можно было похвалить и за движение, и за качество владения мячом, и за регулярное создание моментов. А тут еще в состав вернулся Баринов, связка которого с Кисляком выглядела мегаперспективно.
«Динамо» так вообще отлично выступило и в РПЛ, и в Кубке. Сперва разгромило неподготовленные «Крылья Советов», а затем расправилось со «Спартаком», одержав победы с общим счетом 9:2. Такая результативность просто не могла не впечатлять, и сейчас вопрос, сколько этот праздник продлится. Атака у бело-голубых очень качественная, вопрос в том, как долго ее лидеры смогут поддерживать максимальные кондиции. Потому Ролан Гусев проводит ротацию — против ЦСКА выпустил на фланге новичка Артура Гомеса, оставив на скамейке Гладышева. А еще шанс вынужденно получил 20-летний вратарь Курбан Расулов (у Лунева травма), который уже наигрывался в старте в октябре и ноябре.
С первых минут команды показали, что собираются играть в открытый футбол. «Динамо» активно задействовало фланги, откуда постоянно шли подачи в штрафную. Плюс издали почти сразу приложился Бителло и проверил внимательность Акинфеева. ЦСКА отвечал скоростными рейдами Глебова по левой бровке.
А уже на 13-й минуте зрители увидели первый гол. Маричаль выиграл позиционную борьбу у Рейса, здорово выпрыгнул и кивком головы отправил мяч в дальний угол.
Такое начало обещало очень яркую игру, но сразу после гола ЦСКА столкнулся с не менее серьезной проблемой. Лусиано опасно сыграл в единоборстве с Осипенко, высоко поднял ногу и шипами «промассировал» плечо защитнику. Арбитр Сергей Иванов сначала показал аргентинцу желтую карточку, но после видеопросмотра изменил решение — прямая красная.
«Динамо» получило значительное преимущество, в первую очередь в центре поля. Только нельзя сказать, что бело-голубые делали что хотели — ЦСКА здорово перестроился и сохранил компактность. Возможно, и гости расслабились раньше времени, так как даже после удаления игра была равной. Тюкавин красиво пробивал через себя, активничал Бителло, но и хозяева поля регулярно огрызались. Челестини не стал выпускать Мусаева и оставил на острие Облякова. Как следствие — ЦСКА с трудом цеплялся за верховые мячи, зато уверенно чувствовал себя в комбинационной игре.
И когда казалось, что сейчас Челестини получит 15 минут для внесения изменений, «Динамо» забило снова. И вновь в роли бомбардира выступил защитник Маричаль. Армейцы после розыгрыша штрафного позволили сопернику за несколько секунд нанести аж четыре выстрела. И последний стал фатальным — Акинфеев просто не видел момент удара и взглядом проводил мяч. 0:2 при игре в меньшинстве — это было похоже на приговор.
Но хвалить хочется обе команды. «Динамо» и до, и тем более после удаления играло в быстром комбинационном стиле — атакующая группа постоянно разыгрывала стеночки в одно-два касания, чем-то это напоминало летучее «Динамо» Дана Петреску с Вальбуэна, Ворониным и Самедовым. Ну, а ЦСКА сражался в меньшинстве как мог. Особенно впечатлили скоростные качества и заряженность на борьбу Глебова. Кирилл во втором тайме ушел направо и оттуда постоянно нагнетал угрозу. А на 58-й минуте помог отквитать один мяч Мойзесу, красиво пробив в падении.
Характер ЦСКА показывает уже не первый матч, но обстоятельства оказываются сильнее. Сложно биться на равных с таким «Динамо» в меньшинстве. Выход Маринкина с Гладышевым добавил бело-голубым драйва, и скоро это принесло плоды: Ярослав после обреза Рейса отыграл на Тюкавина, тот быстро переправил на Бителло, и бразилец четко уложил мяч под штангу.
Последние 25 минут игры превратились в формальность. Вышедший на замену Сергеев довел дело до разгрома, подкараулив прострел Касереса. Мог забивать еще, только после обыгрыша Акинфеева не попал в створ.
ЦСКА откровенно плохо выступает в РПЛ после паузы — два поражения подряд. Но ругать красно-синих не хочется — видно, что футболисты в хорошей форме, даже при 1:4 неслись вперед. Сегодня просто все сложилось против них.
«Динамо» же впечатляет без всяких «но». 13 мячей за три матча после рестарта — это космос. Попасть в первую пятерку будет очень сложно, зато Гусев закладывает фундамент на будущее. По крайней мере, пока складывается именно такое ощущение.
Марк Бессонов