«Динамо» забило 13 голов за три матча — теперь досталось ЦСКА! Лусиано подставил новую команду

«Динамо» так вообще отлично выступило и в РПЛ, и в Кубке. Сперва разгромило неподготовленные «Крылья Советов», а затем расправилось со «Спартаком», одержав победы с общим счетом 9:2. Такая результативность просто не могла не впечатлять, и сейчас вопрос, сколько этот праздник продлится. Атака у бело-голубых очень качественная, вопрос в том, как долго ее лидеры смогут поддерживать максимальные кондиции. Потому Ролан Гусев проводит ротацию — против ЦСКА выпустил на фланге новичка Артура Гомеса, оставив на скамейке Гладышева. А еще шанс вынужденно получил 20-летний вратарь Курбан Расулов (у Лунева травма), который уже наигрывался в старте в октябре и ноябре.