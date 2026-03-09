Акинфеев впервые с 2022 года пропустил четыре мяча в матче

В предыдущий раз Акинфеев пропускал четыре гола в официальной игре почти четыре года назад, когда 9 апреля 2022 года ЦСКА уступил «Химкам» со счетом 2:4 в игре 24-го тура РПЛ. Игра с «Динамо» стала для вратаря шестой, где он пропускал 4+ мячей.