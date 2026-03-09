Ричмонд
«Провал, нет слов»: игрок ЦСКА Круговой о разгроме от «Динамо»

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале обратился к болельщикам после крупного поражения от столичного «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

«Не буду отрицать или оспаривать все, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле — провал, нет слов. Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать», — написал он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита».

Это поражение для армейцев стало крупнейшим с 2020 года, когда в домашнем матче ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4. Также ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, до этого команда уступила «Краснодару» и «Ахмату».

ЦСКА
1:4
Первый тайм: 0:2
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Ролан Гусев
Голы
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Жоао Виктор)
58′
Динамо
Николас Маричаль
(Бителло)
13′
Николас Маричаль
45+4′
Бителло
(Константин Тюкавин)
66′
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
84′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Лусиано Гонду
17′
4
Жоао Виктор
2
Матеус Рейс
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
62′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
85′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
76′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
75′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
62′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
2
Николас Маричаль
30′
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
46′
56
Леон Зайдензаль
74′
33
Иван Сергеев
11
Артур Гомес
59′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
73′
50
Александр Кутицкий
44
Антонио Диас Рубенс
52′
59′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
ЦСКА
Динамо
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
24
Удары в створ
3
7
Угловые
8
9
Фолы
8
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти