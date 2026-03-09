В «Динамо» предложили реформировать российский футбол

«Мы начинаем играть в начале марта, а заканчиваем в конце мая, когда поля становятся идеальными. Мы обсуждали внутри, что можно, наверное, начать чуть попозже и закончить чуть попозже. Пока мы не играем в еврокубках, нет международных турниров, за эти три недели, что можно было бы подождать, трава как раз бы подросла. Качество полей что на ЦСКА, что на “ВТБ Арене” сейчас примерно одинаковое», — заявил Гусев.