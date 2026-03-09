«Что происходит с Глушенковым?! Куда все пропало? А Соболев остается Соболевым». Орлов — о поражении «Зенита»

— «Зенит», конечно, удивил. Ведь поначалу игра питерцам давалась так легко. Повели в счете, имели преимущество… Но потом все куда-то делось. Как можно не забить за матч аж два пенальти?! Есть же старый футбольный закон, аксиома. 11-метровые надо исполнять не на силу, а на точность.
Я вообще не понял, почему в первый раз к точке пошел Мантуан. Он же был какой-то нервный, рефлексирующий. Видно, что не справился с волнением. Нужны исполнители, которые спокойно, хладнокровно ударят точно в угол.
Мостовой почему-то сам себе изменил. Раньше он так 11-метровые не исполнял. Смотрел на вратаря и обманывал его. Бил низом! А здесь зачем-то мяч поднял. Сильно и в перекладину. Странно…
Понравился голевой пас Джона Джона. Это именно выверенный пас на голову Соболеву, а не навес. Бразилец рассчитал, что мяч полетит за защитника «Оренбурга», и Соболев этот замысел понял.
Почему «Зенит» отдал эту игру? Подопечные Семака расслабились. Причем уже не в первый раз в этом сезоне. Не хватает настроя. «Оренбург» превзошел питерцев прежде всего в желании. Я бы выделил трех футболистов в составе хозяев. Пуэбла, Томпсон и Гюрлюк создали сине-бело-голубым серьезные проблемы. И в центре поля, и в штрафной. Эти ребята потрясающе работают с мячом, молниеносно переходят из обороны в атаку. Зенитовцы за ними просто не успевали. Как бежал этот реактивный Томпсон! Дуглас Сантос и Нино порой с ним не справлялись. Хорош был и Савельев. Настырный, агрессивный, запутывал защитников.
Понятно, что с первым голом «Оренбургу» немного повезло. Рикошет от Педро. Но здесь бразильцу не хватило опыта. Если бы на его месте был Баррриос, он бы, конечно, просчитал возможные риски и не стал бы так опрометчиво мяч выносить. Правда, и до гола у хозяев был один опасный момент, когда гостей выручил Адамов. То есть постепенно «Зенит» начал терять инициативу.
Семак поберег Барриоса для «Спартака». Это его право, его выбор. Но у меня возникает другой вопрос. Что происходит с Глушенковым? Куда все делось? Ничего же не получается. Ни ударов, ни передач. Где конкретика? Мало остроты, мало! От него ждут совсем другого футбола. Максим вышел на своей любимой позиции — справа в атаке. Луиса Энрике перевели налево. Но ему там пока не с кем сыграться. Нет связки. Он тоже свой максимум не показал. Не в форме сейчас и Дуглас Сантос.
Раньше у «Зенита» работали «треугольники». Малком, Вендел, Клаудиньо… Были эти связки. Сейчас их, увы, не видно.
Гол Соболева? Понимаете, Соболев остается Соболевым. Он делает на поле то, что умеет. Умеет, надо сказать, немного, но сейчас этих навыков хватает для того, чтобы забить во второй игре подряд. Был полезен, не спорю. Вот у него как раз чувствовался настрой на победу. Этим он и выделялся в составе хозяев. Но не стоит умалять и заслуги Джона Джона. Какой же шикарный пас!
Могут ли зенитовцы сетовать на искусственное поле, холод? Хм, ребята, это Россия, РПЛ. У вас отличные контракты. Какие тут отговорки? И «Зенит», и «Краснодар» проиграли «Оренбургу» и «Рубину» в первую очередь в желании! «Быки» вообще до перерыва ничего не создали. Для команды Мусаева это так не свойственно. И здесь опять не стоит все списывать на холода. Все были в одинаковых условиях. В нашей лиге очень важен настрой! На одном классе ты тут чемпионом не станешь. А с «Зенитом» происходят какие-то необъяснимые вещи. Команда забивает и успокаивается. Ну так нельзя! Почему же выключаетесь? Ребята, у вас контракты. Отрабатывайте их.
Конечно, надо похвалить «Рубин». Очень качественный первый тайм в исполнении команды Артиги. И это без травмированного Даку. Грипши и Сиве в большом порядке. Какой у казанцев прессинг! Хозяева спокойно, хладнокровно вели игру. «Краснодар» не нашел противоядия.
Интрига в чемпионате закручивается! Но «Зениту» пора добавлять. Сейчас команда показывает, наверное, процентов 50−60 от своего максимума. Атака не выстроена. Просто Питеру повезло, что «Краснодар» оступился. Но если и дальше подопечные Семака будут останавливаться по ходу матчей…
Беседовал: Виталий Айрапетов
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти