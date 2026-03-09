«Что происходит с Глушенковым?! Куда все пропало? А Соболев остается Соболевым». Орлов — о поражении «Зенита»

Могут ли зенитовцы сетовать на искусственное поле, холод? Хм, ребята, это Россия, РПЛ. У вас отличные контракты. Какие тут отговорки? И «Зенит», и «Краснодар» проиграли «Оренбургу» и «Рубину» в первую очередь в желании! «Быки» вообще до перерыва ничего не создали. Для команды Мусаева это так не свойственно. И здесь опять не стоит все списывать на холода. Все были в одинаковых условиях. В нашей лиге очень важен настрой! На одном классе ты тут чемпионом не станешь. А с «Зенитом» происходят какие-то необъяснимые вещи. Команда забивает и успокаивается. Ну так нельзя! Почему же выключаетесь? Ребята, у вас контракты. Отрабатывайте их.