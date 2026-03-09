Историк назвал правильный год для празднования 100-летия ФК «Зенит»

— Правильно перенести столетие на 2031-й год! В 2007 году по просьбе «Зенита» я выпустил книгу, которая называется «Летопись футбольного клуба “Зенит”. Там на одной из страниц есть скан публикации за май 1925 года в журнале “Спартак”, в которой говорится о планах по созданию четырех футбольных команд. Но никто не обратил внимания на то, что я рядом опубликовал скан статьи, датированной несколькими месяцами позже. Там четко написано, что все из того, что планировалось в этом году, не было выполнено, — отметил историк.