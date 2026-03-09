ЦСКА повторил антирекорд, установленный 25 лет назад

ЦСКА, которым руководит Фабио Челестини, лишь во второй раз в истории начал календарный год с двух поражений подряд в РПЛ. Первый такой случай был в 2001 году, когда командой руководил Павел Садырин. В тот год армейская команда проиграла четыре матча на старте сезона.