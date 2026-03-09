Экс-арбитр Захаров: «Такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся»

— Удаление Гонду [в матче ЦСКА — «Динамо»] — по делу?
— Скажу так: он [судья Иванов] поступил правильно. Но, с другой стороны, он пресекает другие вопросы: в похожих эпизодах он поступает неправильно. То есть нет последовательности, хотя он ведет игру — он пока ее еще не потерял. Но за такие же действия, как у Гонду, надо было тоже наказывать.
— Защитник «Динамо» Маричаль должен был получить вторую желтую карточку?
— С точки зрения методологии там очень много ошибок. Мне очень удивительно, что этот парень [главный судья] даже в мою школу походил. И почему он так поступает? Его же учили! У меня другой вопрос: есть категории судей, которых вообще никто не учил! Мне это непонятно.
— Вопрос к главному судье Иванову по ходу матча есть?
— Нет. Он опытный арбитр, я его давно знаю, он еще при мне начинал. Но у меня такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся, — сказал Захаров.
Источник: «Советский спорт»
Фабио Челестини
Ролан Гусев
Роберту Барбоза Мойзес
(Жоао Виктор)
58′
Николас Маричаль
(Бителло)
13′
Николас Маричаль
45+4′
Бителло
(Константин Тюкавин)
66′
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
84′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Лусиано Гонду
17′
4
Жоао Виктор
2
Матеус Рейс
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
62′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
85′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
76′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
75′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
62′
11
Тамерлан Мусаев
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
2
Николас Маричаль
30′
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
46′
56
Леон Зайдензаль
74′
33
Иван Сергеев
11
Артур Гомес
59′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
73′
50
Александр Кутицкий
44
Антонио Диас Рубенс
52′
59′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
