Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.00
П2
2.50
Футбол. Первая лига
15:00
Шинник
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.09
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.91
П2
4.70
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.29
П2
3.92
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.70
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.25
П2
3.50
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.45
П2
4.60
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2

Экс-арбитр Захаров: «Такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров считает, что судьи РПЛ находятся в кризисе.

Источник: РИА "Новости"

— Удаление Гонду [в матче ЦСКА — «Динамо»] — по делу?

— Скажу так: он [судья Иванов] поступил правильно. Но, с другой стороны, он пресекает другие вопросы: в похожих эпизодах он поступает неправильно. То есть нет последовательности, хотя он ведет игру — он пока ее еще не потерял. Но за такие же действия, как у Гонду, надо было тоже наказывать.

— Защитник «Динамо» Маричаль должен был получить вторую желтую карточку?

— С точки зрения методологии там очень много ошибок. Мне очень удивительно, что этот парень [главный судья] даже в мою школу походил. И почему он так поступает? Его же учили! У меня другой вопрос: есть категории судей, которых вообще никто не учил! Мне это непонятно.

— Вопрос к главному судье Иванову по ходу матча есть?

— Нет. Он опытный арбитр, я его давно знаю, он еще при мне начинал. Но у меня такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся, — сказал Захаров.

ЦСКА
1:4
Первый тайм: 0:2
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Ролан Гусев
Голы
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Жоао Виктор)
58′
Динамо
Николас Маричаль
(Бителло)
13′
Николас Маричаль
45+4′
Бителло
(Константин Тюкавин)
66′
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
84′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Лусиано Гонду
17′
4
Жоао Виктор
2
Матеус Рейс
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
62′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
85′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
76′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
75′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
62′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
2
Николас Маричаль
30′
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
46′
56
Леон Зайдензаль
74′
33
Иван Сергеев
11
Артур Гомес
59′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
73′
50
Александр Кутицкий
44
Антонио Диас Рубенс
52′
59′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
ЦСКА
Динамо
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
24
Удары в створ
3
7
Угловые
8
9
Фолы
8
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти