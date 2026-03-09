Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Арсенал
0
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.39
П2
7.74
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.20
П2
3.40
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.50
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

«Локомотив» упустил шанс возглавить РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: Соцсети

Матч в Москве закончился со счетом 2:2.

У «Ахмата» забили Георгий Мелкадзе (24-я минута) и Максим Самородов (26). «Локомотив» сравнял счет благодаря голам Лукаса Фассона (45+2) и Данила Пруцева (48).

Команда Михаила Галактионова с 41 очком осталась на третьем месте в таблице. В случае победы «Локомотив» мог опередить «Краснодар» (43 очка) по дополнительным показателям.

«Ахмат» потерял очки впервые за четыре матча РПЛ и занимает девятое место (26 очков).

Все три лидера РПЛ потеряли очки в 20-м туре: «Краснодар» ранее проиграл «Рубину» (1:2), а «Зенит» — «Оренбургу» (1:2).

В 21-м туре «Локомотив» 15 марта сыграет в Казани с «Рубином», а «Ахмат» встретится на выезде с тольяттинским «Акроном».

Локомотив
2:2
Первый тайм: 1:2
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Голы
Локомотив
Лукас Фассон
(Евгений Морозов)
45+2′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
48′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
24′
Максим Самородов
26′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
67′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
24
Максим Ненахов
90′
45
Александр Сильянов
23
Сесар Монтес
30′
5
Жерзино Ньямси
93
Артем Карпукас
47′
61′
32
Лукас Вера
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
90+5′
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
90′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Максим Самородов
87′
23
Галымжан Кенжебек
7
Лечи Садулаев
90′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
60′
10
Рифат Жемалетдинов
Статистика
Локомотив
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
3
Угловые
7
4
Фолы
24
11
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти