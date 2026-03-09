«Локомотив» упустил шанс возглавить РПЛ

Матч в Москве закончился со счетом 2:2.
У «Ахмата» забили Георгий Мелкадзе (24-я минута) и Максим Самородов (26). «Локомотив» сравнял счет благодаря голам Лукаса Фассона (45+2) и Данила Пруцева (48).
Команда Михаила Галактионова с 41 очком осталась на третьем месте в таблице. В случае победы «Локомотив» мог опередить «Краснодар» (43 очка) по дополнительным показателям.
«Ахмат» потерял очки впервые за четыре матча РПЛ и занимает девятое место (26 очков).
Все три лидера РПЛ потеряли очки в 20-м туре: «Краснодар» ранее проиграл «Рубину» (1:2), а «Зенит» — «Оренбургу» (1:2).
В 21-м туре «Локомотив» 15 марта сыграет в Казани с «Рубином», а «Ахмат» встретится на выезде с тольяттинским «Акроном».
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Лукас Фассон
(Евгений Морозов)
45+2′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
48′
Георгий Мелкадзе
24′
Максим Самородов
26′
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
67′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
24
Максим Ненахов
90′
45
Александр Сильянов
23
Сесар Монтес
30′
5
Жерзино Ньямси
93
Артем Карпукас
47′
61′
32
Лукас Вера
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
90+5′
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
90′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Максим Самородов
87′
23
Галымжан Кенжебек
7
Лечи Садулаев
90′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
60′
10
Рифат Жемалетдинов
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
