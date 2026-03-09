Белозеров рассказал о задаче «Локомотива» в РПЛ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Перед московским футбольным клубом «Локомотив» поставлена задача бороться за медали в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
«Локомотив» в матче 20-го тура чемпионата страны дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (2:2).
«Бороться за медали», — сказал Белозеров в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о задаче «Локомотива» в РПЛ.
После 20 матчей «Локомотив» набрал 41 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре столичная команда 15 марта на выезде сыграет с казанским «Рубином».