Белозеров рассказал о задаче «Локомотива» в РПЛ

Столичная команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Перед московским футбольным клубом «Локомотив» поставлена задача бороться за медали в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

«Локомотив» в матче 20-го тура чемпионата страны дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (2:2).

«Бороться за медали», — сказал Белозеров в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о задаче «Локомотива» в РПЛ.

После 20 матчей «Локомотив» набрал 41 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре столичная команда 15 марта на выезде сыграет с казанским «Рубином».