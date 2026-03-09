Все команды первой пятёрки РПЛ потеряли очки в своих играх 20-го тура

8 марта «Краснодар» в Казани проиграл «Рубину» со счётом 1:2, петербургский «Зенит» с тем же результатом уступил в гостях «Оренбургу», ЦСКА в столичном дерби на своём поле потерпел поражение от «Динамо» (1:4), а «Балтика» в Ростове-на-Дону сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).