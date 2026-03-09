Ричмонд
Все команды первой пятёрки РПЛ потеряли очки в своих играх 20-го тура

Все клубы, которые занимают первые пять мест в турнирной таблице сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ), потеряли баллы по итогам матчей 20-го тура чемпионата.

Источник: Metaratings.ru

8 марта «Краснодар» в Казани проиграл «Рубину» со счётом 1:2, петербургский «Зенит» с тем же результатом уступил в гостях «Оренбургу», ЦСКА в столичном дерби на своём поле потерпел поражение от «Динамо» (1:4), а «Балтика» в Ростове-на-Дону сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

9 марта столичный «Локомотив» в родных стенах ушёл от проигрыша в матче с «Ахматом» из Грозного (2:2).

Таким образом, «быки» Мурада Мусаева, действующие чемпионы страны, остались на первой позиции с 43 набранными очками, следом за «Краснодаром» идут «Зенит» Сергея Семака (42) и «Локомотив» Михаила Галактионова (41). Четвёртое место занимают «армейцы», которых тренирует Фабио Челестини (36), топ-5 замыкает «Балтика» Андрея Талалаева (также 36 очков).