Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
П1
2.34
X
3.20
П2
3.45
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
П1
1.93
X
3.51
П2
4.32
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Глава РПЛ Алаев: «Много сенсаций в туре и это прекрасно!»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от матчей 20-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

«Много сенсаций в туре и это прекрасно! Очень необычный тур, все теряют очки. Это говорит о том, что все хорошо готовы к чемпионату. Борьба обострилась и вверху и внизу. Мы за то, чтобы было как можно больше таких непредсказуемых матчей. Все говорят, что результат очевиден, а на футбольном поле все наоборот», — сказал Алаев.

В 20-м туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), «Пари НН» победил «Сочи» (2:1), «Оренбург» обыграл «Зенит» (2:1), «Крылья Советов» переиграли «Динамо» Мх (2:0), «Рубин» победил «Краснодар» (2:1), ЦСКА уступил «Динамо» (1:4), «Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью (2:2), «Спартак» обыграл «Акрон» (4:3).