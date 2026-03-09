Глава РПЛ Алаев: «Много сенсаций в туре и это прекрасно!»

«Много сенсаций в туре и это прекрасно! Очень необычный тур, все теряют очки. Это говорит о том, что все хорошо готовы к чемпионату. Борьба обострилась и вверху и внизу. Мы за то, чтобы было как можно больше таких непредсказуемых матчей. Все говорят, что результат очевиден, а на футбольном поле все наоборот», — сказал Алаев.
В 20-м туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), «Пари НН» победил «Сочи» (2:1), «Оренбург» обыграл «Зенит» (2:1), «Крылья Советов» переиграли «Динамо» Мх (2:0), «Рубин» победил «Краснодар» (2:1), ЦСКА уступил «Динамо» (1:4), «Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью (2:2), «Спартак» обыграл «Акрон» (4:3).