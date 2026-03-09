Глава РПЛ Алаев: «Много сенсаций в туре и это прекрасно!»

«Много сенсаций в туре и это прекрасно! Очень необычный тур, все теряют очки. Это говорит о том, что все хорошо готовы к чемпионату. Борьба обострилась и вверху и внизу. Мы за то, чтобы было как можно больше таких непредсказуемых матчей. Все говорят, что результат очевиден, а на футбольном поле все наоборот», — сказал Алаев.