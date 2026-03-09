«Спартак» дал «Акрону» отыграться с 1:3, но вырвал победу в концовке

Гости открыли счет на 18-й минуте благодаря голу Михаила Болдырева. «Спартак» еще до перерыва забил три мяча — отличились Пабло Солари (23), Кристофер Ву (41) и Кристофер Мартинс (45+2). Во втором тайме Жилсон Беншимол реализовал пенальти (57), а на 62-й Болдырев сравнял счет. На 88-й минуте Маркиньос принес победу «Спартаку».