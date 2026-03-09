«Спартак» дал «Акрону» отыграться с 1:3, но вырвал победу в концовке

Гости открыли счет на 18-й минуте благодаря голу Михаила Болдырева. «Спартак» еще до перерыва забил три мяча — отличились Пабло Солари (23), Кристофер Ву (41) и Кристофер Мартинс (45+2). Во втором тайме Жилсон Беншимол реализовал пенальти (57), а на 62-й Болдырев сравнял счет. На 88-й минуте Маркиньос принес победу «Спартаку».
Беншимол заработал три пенальти в этом сезоне РПЛ — больше всех, отмечает Opta.
В предыдущем матче «Спартак» разгромно проиграл московскому «Динамо» в Кубке России со счетом 2:5.
У «Спартака» 35 очков и шестое место в таблице, у «Акрона» четвертое поражение в РПЛ подряд, 21 очко и 11-е место.
В 21-м туре «Спартак» 14 марта сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Акрон» 15 марта примет грозненский «Ахмат».
Хуан Карлос Карседо
Заур Тедеев
Пабло Солари
(Наиль Умяров)
23′
Кристофер Ву
(Эсекиэль Барко)
41′
Кристофер Мартинс
45′
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
88′
Максим Болдырев
(Йонуц Неделчару)
18′
Жилсон Тавареш Беншимол
57′
Максим Болдырев
(Роберто Фернандес)
62′
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
90+5′
97
Даниил Денисов
82′
87′
17
Владислав Саусь
7
Пабло Солари
87′
24
Никита Массалыга
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
63′
10
Маркиньос
83
Жедсон Фернандеш
80′
11
Ливай Гарсия
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
66′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
7′
84′
8
Константин Марадишвили
11
Жилсон Тавареш Беншимол
76′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
72′
71
Дмитрий Пестряков
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти