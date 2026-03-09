Ричмонд
«Спартак» дал «Акрону» отыграться с 1:3, но вырвал победу в концовке

Московский «Спартак» победил тольяттинский «Акрон» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:3.

Источник: Соцсети

Гости открыли счет на 18-й минуте благодаря голу Михаила Болдырева. «Спартак» еще до перерыва забил три мяча — отличились Пабло Солари (23), Кристофер Ву (41) и Кристофер Мартинс (45+2). Во втором тайме Жилсон Беншимол реализовал пенальти (57), а на 62-й Болдырев сравнял счет. На 88-й минуте Маркиньос принес победу «Спартаку».

Беншимол заработал три пенальти в этом сезоне РПЛ — больше всех, отмечает Opta.

В предыдущем матче «Спартак» разгромно проиграл московскому «Динамо» в Кубке России со счетом 2:5.

У «Спартака» 35 очков и шестое место в таблице, у «Акрона» четвертое поражение в РПЛ подряд, 21 очко и 11-е место.

В 21-м туре «Спартак» 14 марта сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Акрон» 15 марта примет грозненский «Ахмат».

Спартак
4:3
Первый тайм: 3:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Наиль Умяров)
23′
Кристофер Ву
(Эсекиэль Барко)
41′
Кристофер Мартинс
45′
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
88′
Акрон
Максим Болдырев
(Йонуц Неделчару)
18′
Жилсон Тавареш Беншимол
57′
Максим Болдырев
(Роберто Фернандес)
62′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
90+5′
97
Даниил Денисов
82′
87′
17
Владислав Саусь
7
Пабло Солари
87′
24
Никита Массалыга
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
63′
10
Маркиньос
83
Жедсон Фернандеш
80′
11
Ливай Гарсия
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
66′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
7′
84′
8
Константин Марадишвили
11
Жилсон Тавареш Беншимол
76′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
72′
71
Дмитрий Пестряков
Статистика
Спартак
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
10
5
Угловые
9
1
Фолы
13
16
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти