Дзюба считает болезненным поражение «Акрона» от «Спартака»

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Поражение от московского «Спартака» в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) является болезненным для футболистов тольяттинского «Акрона». Об этом журналистам рассказал капитан команды из Тольятти Артем Дзюба.
Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:3. По ходу второго тайма «Акрон» отыграл разницу в два мяча, однако на 88-й минуте Маркиньос забил победный мяч.
«Так проиграть — это больно. По судейству вопросов нет», — сказал Дзюба.
«Спартак» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Акрон» с 21 очком располагается на 11-й строчке.
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Наиль Умяров)
23′
Кристофер Ву
(Эсекиэль Барко)
41′
Кристофер Мартинс
45′
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
88′
Акрон
Максим Болдырев
(Йонуц Неделчару)
18′
Жилсон Тавареш Беншимол
57′
Максим Болдырев
(Роберто Фернандес)
62′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
90+5′
97
Даниил Денисов
82′
87′
17
Владислав Саусь
7
Пабло Солари
87′
24
Никита Массалыга
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
63′
10
Маркиньос
83
Жедсон Фернандеш
80′
11
Ливай Гарсия
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
66′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
7′
84′
8
Константин Марадишвили
11
Жилсон Тавареш Беншимол
76′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
72′
71
Дмитрий Пестряков
Статистика
Спартак
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
10
5
Угловые
9
1
Фолы
13
16
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти