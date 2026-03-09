Дзюба считает болезненным поражение «Акрона» от «Спартака»

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Поражение от московского «Спартака» в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) является болезненным для футболистов тольяттинского «Акрона». Об этом журналистам рассказал капитан команды из Тольятти Артем Дзюба.