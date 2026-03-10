Черчесов рассказал о методах работы с Мелкадзе

— Вроде как ничья на выезде — это неплохо, но учитывая, как развивался матч, наверное, ничего приятного?
— Почему так негативно? Если бы играли 30 минут, то 2:0 и осталось бы. А так мы играли с хорошей командой на выезде. Понятно, что мы хотели большего, но я поблагодарил команду. Игра развивается то в одну сторону, то в другую, а остальное мы спокойно разберем, где мы не доработали в определенных моментах. Результатом мы не довольны до конца, но как команда реагировала на определенные моменты, можно записать в плюс.
— Ощущение, что вы реаниматолог футбольный. Что вы сделали с Мелкадзе?
— В тренерской школе нас учили, как реанимировать футболистов.
— Что нужно сделать, чтобы человек вспомнил о своих лучших качествах? Это психология или больше тренировки?
— Нужно оставить его в покое и дать возможность играть так, как он хочет и любит, и подправлять, как это требуется для команды. И не мешать, — сказал Черчесов «Матч ТВ».
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Лукас Фассон
(Евгений Морозов)
45+2′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
48′
Георгий Мелкадзе
24′
Максим Самородов
26′
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
67′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
24
Максим Ненахов
90′
45
Александр Сильянов
23
Сесар Монтес
30′
5
Жерзино Ньямси
93
Артем Карпукас
47′
61′
32
Лукас Вера
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
90+5′
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
90′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Максим Самородов
87′
23
Галымжан Кенжебек
7
Лечи Садулаев
90′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
60′
10
Рифат Жемалетдинов
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
