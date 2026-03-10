Ричмонд
Черчесов рассказал о методах работы с Мелкадзе

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о методах работы с нападающим Георгием Мелкадзе, который отметился голом и был признан лучшим игроком матча 20‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

Источник: Sport24

— Вроде как ничья на выезде — это неплохо, но учитывая, как развивался матч, наверное, ничего приятного?

— Почему так негативно? Если бы играли 30 минут, то 2:0 и осталось бы. А так мы играли с хорошей командой на выезде. Понятно, что мы хотели большего, но я поблагодарил команду. Игра развивается то в одну сторону, то в другую, а остальное мы спокойно разберем, где мы не доработали в определенных моментах. Результатом мы не довольны до конца, но как команда реагировала на определенные моменты, можно записать в плюс.

— Ощущение, что вы реаниматолог футбольный. Что вы сделали с Мелкадзе?

— В тренерской школе нас учили, как реанимировать футболистов.

— Что нужно сделать, чтобы человек вспомнил о своих лучших качествах? Это психология или больше тренировки?

— Нужно оставить его в покое и дать возможность играть так, как он хочет и любит, и подправлять, как это требуется для команды. И не мешать, — сказал Черчесов «Матч ТВ».

Локомотив
2:2
Первый тайм: 1:2
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Голы
Локомотив
Лукас Фассон
(Евгений Морозов)
45+2′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
48′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
24′
Максим Самородов
26′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
67′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
24
Максим Ненахов
90′
45
Александр Сильянов
23
Сесар Монтес
30′
5
Жерзино Ньямси
93
Артем Карпукас
47′
61′
32
Лукас Вера
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
90+5′
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
90′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Максим Самородов
87′
23
Галымжан Кенжебек
7
Лечи Садулаев
90′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
60′
10
Рифат Жемалетдинов
Статистика
Локомотив
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
3
Угловые
7
4
Фолы
24
11
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти