Черчесов рассказал о методах работы с Мелкадзе

— Почему так негативно? Если бы играли 30 минут, то 2:0 и осталось бы. А так мы играли с хорошей командой на выезде. Понятно, что мы хотели большего, но я поблагодарил команду. Игра развивается то в одну сторону, то в другую, а остальное мы спокойно разберем, где мы не доработали в определенных моментах. Результатом мы не довольны до конца, но как команда реагировала на определенные моменты, можно записать в плюс.