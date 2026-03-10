Российский футболист назвал разочаровавшую его вещь в США

Футболист заявил, культурная составляющая страны сильно удивила его в отрицательном смысле, особенно посещение спектакля «Великий Гэтсби» на Бродвее. Караваев рассказал, что зрители просто складывали куртки под себя и рассаживались в джинсах или другой casual-одежде. «Кто-то с пивом, коктейлями, попкорном — едят и пьют прямо во время представления, никакого ощущения театральной культуры», — недоумевал футболист.