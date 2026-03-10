РПЛ в марте решит по формату определения титульного партнера лиги

«Мы объявим, какая процедура по титульному партнеру будет. Я не хочу забегать вперед, — сказал Алаев. — Как я уже говорил, мы ведем планомерную работу. Она очень аккуратная и тонкая. У нас есть специально организованный орган, оргкомитет по реализации коммерческих прав, который возглавляет Роман Юрьевич Бабаев. Мы финально решим, как это будет происходить, я вам сразу расскажу. Я думаю, что в марте мы объявим. Я надеюсь, что в ближайшие два месяца мы закроем тему всех спонсорских позиций лиги».