РПЛ в марте решит по формату определения титульного партнера лиги

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) в марте установит формат определения титульного партнера лиги. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Александр Алаев.
С 2022 года у РПЛ действует соглашение с платежной системой «Мир» о титульном спонсорстве, оно завершится в июле. В начале марта портал «Чемпионат» сообщил, что на новое соглашение претендуют «Альфа-Банк», «Т-банк» и Wildberries.
«Мы объявим, какая процедура по титульному партнеру будет. Я не хочу забегать вперед, — сказал Алаев. — Как я уже говорил, мы ведем планомерную работу. Она очень аккуратная и тонкая. У нас есть специально организованный орган, оргкомитет по реализации коммерческих прав, который возглавляет Роман Юрьевич Бабаев. Мы финально решим, как это будет происходить, я вам сразу расскажу. Я думаю, что в марте мы объявим. Я надеюсь, что в ближайшие два месяца мы закроем тему всех спонсорских позиций лиги».