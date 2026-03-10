Кисляк отметил, что Баринов быстро адаптировался в ЦСКА

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полузащитник Дмитрий Баринов быстро адаптировался в ЦСКА после перехода из столичного «Локомотива». Об этом ТАСС сообщил футболист армейцев Матвей Кисляк.
Баринов перешел в ЦСКА в январе. Он является воспитанником железнодорожников, был капитаном команды, выступал за нее с 2015 года.
«Баринов замечательно адаптировался в команде. Мы все его давно знали, общались с ним, поэтому никаких проблем с тем, чтобы влиться в коллектив, у него не возникло, — сказал Кисляк. — Он быстро освоился, чувствует себя уверенно, так что все проходит хорошо».
ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 20 матчах. «Локомотив» идет третьим с 41 очком.