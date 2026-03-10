Футболист Фомин отметил работу тренерского штаба «Динамо»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Весь тренерский штаб московского футбольного клуба «Динамо», включая Юрия Жиркова и Романа Шаронова, активно работает с игроками и помогает каждому из них. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник бело-голубых Даниил Фомин.
Ранее ТАСС сообщал, что Жирков вошел в тренерский штаб московского «Динамо». Также ассистентом главного тренера клуба Ролана Гусева стал Шаронов.
«Тренерский штаб очень много работает с нами, включая Юрия Жиркова и Романа Шаронова. Честно говоря, не хотелось бы кого-то отдельно выделять, — сказал Фомин. — Все в штабе в равной степени вовлечены в процесс, помогают команде и уделяют внимание каждому игроку. Мы делаем одно общее дело, работаем на общий результат, и, дай бог, чтобы так продолжалось и дальше».
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 20 матчах.