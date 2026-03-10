Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.27
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.63
X
4.51
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.20
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

Футболист Фомин отметил работу тренерского штаба «Динамо»

Зимой в штаб вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.

Источник: ФК "Динамо"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Весь тренерский штаб московского футбольного клуба «Динамо», включая Юрия Жиркова и Романа Шаронова, активно работает с игроками и помогает каждому из них. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник бело-голубых Даниил Фомин.

Ранее ТАСС сообщал, что Жирков вошел в тренерский штаб московского «Динамо». Также ассистентом главного тренера клуба Ролана Гусева стал Шаронов.

«Тренерский штаб очень много работает с нами, включая Юрия Жиркова и Романа Шаронова. Честно говоря, не хотелось бы кого-то отдельно выделять, — сказал Фомин. — Все в штабе в равной степени вовлечены в процесс, помогают команде и уделяют внимание каждому игроку. Мы делаем одно общее дело, работаем на общий результат, и, дай бог, чтобы так продолжалось и дальше».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 20 матчах.