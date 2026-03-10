Писарев: «Сейчас у “Динамо” ренессанс после тренера-диктатора»

Сейчас «Динамо» возглавляет Ролан Гусев. Бело-голубые занимают после 20 туров РПЛ седьмую строчку в турнирной таблице с 27 очками.
— Сейчас ренессанс у «Динамо» после тренера-диктатора. История отпускается, игроки выдохнули. Пока непонятно, как долго это будет продолжаться.
— Вы хотите сказать, что Валерий Карпин — плохой тренер?
— Нет. Очень хороший.
— Но вы назвали его диктатором.
— А что, тренер-диктатор — плохой? Давайте не забывать, что он поменял структуру «Динамо». Поменялись и начальник команды, и доктор, и все руководители. Чтобы прояснить это в «Динамо», нужен был приход Валерия Георгиевича.
— То есть он почистил «Динамо»? Ассенизатор?
— При чем здесь ассенизатор? Есть тренеры, которые приходят, чтобы что-то поменять в команде.
— Какие конкретно изменения в «Динамо» вы связываете с Карпиным?
— Очень многие. Игроки задумались о чем-то.
Да, им было тяжело. Вы понимаете, что Карпин перестраивал все слишком быстро. Получилось так, что не все игроки это восприняли. Сейчас «Динамо» — это открытие. Они бегут, они раскрепощены. Но нужно посмотреть, как это работает вдолгую.
— Вдолгую — это сколько?
— Чемпионат. Чем отличалась эта игра тем, что было от Лички? Ничем. Давайте посмотрим на дистанции- сказал ассистент тренера сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат».