Писарев: «Сейчас у “Динамо” ренессанс после тренера-диктатора»

Да, им было тяжело. Вы понимаете, что Карпин перестраивал все слишком быстро. Получилось так, что не все игроки это восприняли. Сейчас «Динамо» — это открытие. Они бегут, они раскрепощены. Но нужно посмотреть, как это работает вдолгую.