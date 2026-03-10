Дебют против Бразилии, признание Бескова. Умер Сергей Некрасов

Точилин рассказал, что в последний раз виделся с бывшим партнером по команде на ветеранском турнире. «Мы виделись где-то в начале прошлого года. У нас был ветеранский турнир, куда он приходил. Честно говоря, для меня, как и для многих, случившееся стало полной неожиданностью. Тем более он ушел в таком возрасте. Выглядел он нормально, свежо, на свой возраст, ничего не показывало, что у него мог быть какой-то недуг. На таком турнире, как “Негаснущие звезды”, мы спрашивали друг друга, а что Некрасов? Он должен был приехать, а не приезжал — то на работе, то у него не было времени», — отметил он.