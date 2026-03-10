Дебют против Бразилии, признание Бескова. Умер Сергей Некрасов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Некрасов умер на 54-м году жизни. В составе бело-голубых он провел большую часть своей карьеры и трижды становился призером чемпионата России, а также выигрывал кубок страны.
Некрасов родился 29 января 1973 года в Москве и с ранних лет связал свою судьбу с футболом. В восьмилетнем возрасте он поступил в академию московского «Динамо», где под руководством опытных тренеров прошел путь от новичка до одного из самых перспективных выпускников. Изначально тренеры использовали Некрасова на позиции полузащитника, отмечая его видение поля и умение поддержать атаку, однако позже благодаря физическим данным и дисциплине он был переведен в оборону. Этот шаг стал определяющим, поскольку именно в качестве защитника он смог в полной мере реализовать свой потенциал и стать незаменимым игроком основного состава бело-голубых в первой половине 1990-х годов.
Расцвет игровой карьеры Некрасова пришелся на середину десятилетия. С 1993 по 1999 год он стабильно выходил в основе, проведя 149 матчей в чемпионате России и забив 12 мячей. Одной из вершин его клубной карьеры стал 1994 год, когда команда завоевала серебряные медали чемпионата, а сам Некрасов впервые был включен в престижный список «33 лучших футболистов России».
Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин вспоминал в разговоре с ТАСС, что главный тренер московского клуба Константин Бесков высоко ценил молодого футболиста. «Бесков к нему очень хорошо относился, считал его своим сыном — со стороны казалось именно так. Он его мало критиковал, а если и ругал, то с какой-то мягкостью, не так, как других, — сказал Точилин. — Бесков как раз в нем видел хороший потенциал, и так бывает в футбольной жизни — травма перечеркнула если не звездную, то карьеру добротного футболиста».
«В той команде он был игроком основного состава. Он был чуть постарше меня, когда я пришел в “Динамо”, он хорошо взаимодействовал как с ветеранами, так и с молодыми ребятами. В плане человеческих качеств могу о нем сказать только хорошее: от него не было какой-то дедовщины, наоборот, как на поле, так и вне его была поддержка», — отметил он.
Кубковые матчи и европейская арена
Особое место в биографии Некрасова занимает Кубок России. В сезоне-1994/95 он стал обладателем этого трофея, приняв участие в финальном матче в «Лужниках» против волгоградского «Ротора» (0:0, по пенальти — 8:7). Защитник провел на поле все 120 минут, а в послематчевой серии успешно реализовал 11-метровый удар, пробив вторым по счету в своей команде.
Помимо этого триумфа, Некрасов еще дважды доходил с «Динамо» до финалов турнира: в сезоне-1996/97 (поражение от «Локомотива» — 0:2) и в сезоне-1998/99, когда москвичи уступили «Зениту» (1:3). Всего в кубке страны он провел 23 встречи, отметившись двумя забитыми мячами.
Его первый кубковый гол случился весной 1994 года. Тогда в четвертьфинале «Динамо» принимало новороссийский «Черноморец». Некрасов открыл счет уже на 20-й минуте. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. А вот второй гол был забит в апреле 1998-го в четвертьфинале против московского «Торпедо» (2:0). Именно этот успех позволил команде пройти дальше и в конечном итоге добраться до финала 1999 года.
Европейская арена также стала важным этапом в жизни футболиста. Некрасов принял участие в 24 международных матчах, выступая в Кубке УЕФА, Кубке кубков и Кубке Интертото, и забил два мяча. Летом 1997 года во встрече группового этапа Кубка Интертото против бельгийского «Генка» при счете 2:2 Некрасов на 82-й минуте забил победный гол, установив окончательный результат — 3:2 в пользу москвичей. А в августе 1998 года в квалификации Кубка УЕФА гол Некрасова принес «Динамо» победу над польской «Полонией» (1:0).
Травма и завершение карьеры
Признание таланта Некрасова нашло отражение в его выступлениях за национальные команды: в середине 1990-х он стал важным игроком молодежной сборной России, проведя за нее 11 матчей, включая ключевые встречи отбора к чемпионату Европы 1996 года. Вершиной его международного пути стал вызов в главную сборную страны в 1998 году. 18 ноября Некрасов вышел на поле в товарищеском матче против сборной Бразилии. Встреча завершилась крупным поражением россиян со счетом 1:5.
В 1999 году Некрасов получил серьезную травму. По словам Точилина, именно она стала переломным моментом в карьере защитника. «У него было повреждение мениска, это был то ли 1998, то ли 1999 год. Была неудачная операция, и мы как раз боролись в Кубке России. Тренером “Динамо” был Георгий Ярцев, и настолько велика роль Некрасова была в той команде, что ему приходилось играть на уколах. Насколько я помню, Ярцев до последнего его просил выходить играть как раз на уколах. Ему вовремя не сделали операцию, что повлияло на дальнейшую карьеру. У него, что называется, “пошли” хрящи, стало стираться колено, и от этой травмы он не смог полностью восстановиться», — вспомнил он.
В 2000 году Некрасов покинул родное «Динамо» и перешел в махачкалинский «Анжи», а позже выступал за подмосковные «Химки», «Видное», «Зоркий», московский «Титан» и иркутскую «Звезду». Профессиональный путь игрока официально завершился в январе 2005 года, после чего он еще некоторое время играл на любительском уровне. Несмотря на ранний уход из большого спорта, Некрасов остался в футболе, долгие годы представляя ветеранов «Динамо» в различных турнирах и оставаясь преданным родному клубу.
Точилин рассказал, что в последний раз виделся с бывшим партнером по команде на ветеранском турнире. «Мы виделись где-то в начале прошлого года. У нас был ветеранский турнир, куда он приходил. Честно говоря, для меня, как и для многих, случившееся стало полной неожиданностью. Тем более он ушел в таком возрасте. Выглядел он нормально, свежо, на свой возраст, ничего не показывало, что у него мог быть какой-то недуг. На таком турнире, как “Негаснущие звезды”, мы спрашивали друг друга, а что Некрасов? Он должен был приехать, а не приезжал — то на работе, то у него не было времени», — отметил он.